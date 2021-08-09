https://ria.ru/20210809/vstrecha-1744988369.html

Глава МИД Украины назвал темы встречи Зеленского и Байдена

Глава МИД Украины назвал темы встречи Зеленского и Байдена - РИА Новости, 09.08.2021

Глава МИД Украины назвал темы встречи Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:33

2021-08-09T08:33

2021-08-09T08:33

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Визит Зеленского в США планируется на конец августа. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что президент США Джо Байден ждет встречи с украинским коллегой.Кулеба сообщил, что во время его поездки в США вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком обсуждались результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Он отметил, что "любой результат нужно готовить"."Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй - безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые планируют передать на рассмотрение американской стороны."(По результатам встречи - ред.) будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю", - сказал Кулеба.

https://ria.ru/20210807/danilov-1744836177.html

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сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба