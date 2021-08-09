https://ria.ru/20210809/vmeshatelstvo-1745057587.html

МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии

МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии

Российский МИД, комментируя годовщину выборов в Белоруссии, указал на то, что внешние силы пытались устроить "цветную революцию", оторвать ее от России. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:02

2021-08-09T15:02

2021-08-09T15:13

белоруссия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

николай лахонин

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский МИД, комментируя годовщину выборов в Белоруссии, указал на то, что внешние силы пытались устроить "цветную революцию", оторвать ее от России.Комментируя РИА Новости ситуацию, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин сказал, что "при этом допускаем, что в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения"."Сегодня большинство граждан республики ощущает усталость от уличных выступлений, хотят стабильности и возможности спокойно жить и трудиться. Белорусские власти предпринимают активные шаги по консолидации общества и модернизации политического устройства страны. Полным ходом идет конституционная реформа с участием представителей гражданского общества и конструктивной оппозиции", - указал Николай Лахонин.Он продолжил, что "одновременно на официальный Минск продолжается массированное политическое и санкционное давление со стороны Запада"."Со своей стороны решительно осуждаем любые попытки прямого и косвенного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии", - отметил Лахонин."Напоминаем о незаконности любых односторонних санкций, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН. Считаем, что только сам белорусский народ вправе самостоятельно определять будущее своей страны на основе действующего национального законодательства", - указал он, добавив, что "Россия продолжит оказывать братской Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии западному давлению и в отстаивании суверенитета".Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745056808.html

https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай лахонин, россия