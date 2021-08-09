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МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии
МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии
Российский МИД, комментируя годовщину выборов в Белоруссии, указал на то, что внешние силы пытались устроить "цветную революцию", оторвать ее от России. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:02
2021-08-09T15:13
белоруссия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай лахонин
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский МИД, комментируя годовщину выборов в Белоруссии, указал на то, что внешние силы пытались устроить "цветную революцию", оторвать ее от России.Комментируя РИА Новости ситуацию, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин сказал, что "при этом допускаем, что в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения"."Сегодня большинство граждан республики ощущает усталость от уличных выступлений, хотят стабильности и возможности спокойно жить и трудиться. Белорусские власти предпринимают активные шаги по консолидации общества и модернизации политического устройства страны. Полным ходом идет конституционная реформа с участием представителей гражданского общества и конструктивной оппозиции", - указал Николай Лахонин.Он продолжил, что "одновременно на официальный Минск продолжается массированное политическое и санкционное давление со стороны Запада"."Со своей стороны решительно осуждаем любые попытки прямого и косвенного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии", - отметил Лахонин."Напоминаем о незаконности любых односторонних санкций, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН. Считаем, что только сам белорусский народ вправе самостоятельно определять будущее своей страны на основе действующего национального законодательства", - указал он, добавив, что "Россия продолжит оказывать братской Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии западному давлению и в отстаивании суверенитета".Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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белоруссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай лахонин, россия
15:02 09.08.2021 (обновлено: 15:13 09.08.2021)
 
МИД осудил попытки вмешательства в дела Белоруссии

МИД: внешние силы пытались устроить "цветную революцию" в Белоруссии, оторвать ее от России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский МИД, комментируя годовщину выборов в Белоруссии, указал на то, что внешние силы пытались устроить "цветную революцию", оторвать ее от России.
Комментируя РИА Новости ситуацию, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин сказал, что "при этом допускаем, что в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения".
"К сожалению, внешние силы попытались использовать данное обстоятельство в своих целях, чтобы реализовать в республике очередной сценарий "цветной революции". Цель очевидна: свергнуть действующее руководство и привести к власти подконтрольные Западу политические силы, "оторвать" Белоруссию от России", - сказал он. Дипломат добавил, что "как видим, эта попытка не увенчалась успехом".
"Сегодня большинство граждан республики ощущает усталость от уличных выступлений, хотят стабильности и возможности спокойно жить и трудиться. Белорусские власти предпринимают активные шаги по консолидации общества и модернизации политического устройства страны. Полным ходом идет конституционная реформа с участием представителей гражданского общества и конструктивной оппозиции", - указал Николай Лахонин.
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Он продолжил, что "одновременно на официальный Минск продолжается массированное политическое и санкционное давление со стороны Запада".
"Белорусская эмигрантская оппозиция, призывающая к раскачиванию политической ситуации и ужесточению экономических ограничений, напротив, получает от западных стран беспрецедентную финансовую и информационную поддержку. Иначе как грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства это назвать нельзя", - заметил он.
"Со своей стороны решительно осуждаем любые попытки прямого и косвенного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии", - отметил Лахонин.
"Напоминаем о незаконности любых односторонних санкций, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН. Считаем, что только сам белорусский народ вправе самостоятельно определять будущее своей страны на основе действующего национального законодательства", - указал он, добавив, что "Россия продолжит оказывать братской Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии западному давлению и в отстаивании суверенитета".
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Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
 
БелоруссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай ЛахонинРоссия
 
 
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