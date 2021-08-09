https://ria.ru/20210809/vampire-1744740913.html

Друга Человека-паука "превратят" в жирного вампира

Друга Человека-паука "превратят" в жирного вампира - РИА Новости, 09.08.2021

Друга Человека-паука "превратят" в жирного вампира

Актера Джейкоба Баталона, получившего известность после роли Неда — товарища Питера Паркера (Том Холланд) в фильмах о Человеке-пауке, утвердили на главную роль... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T00:46

2021-08-09T00:46

2021-08-09T00:46

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Актера Джейкоба Баталона, получившего известность после роли Неда — товарища Питера Паркера (Том Холланд) в фильмах о Человеке-пауке, утвердили на главную роль в предстоящем комедийном сериале о вампирах сети Syfy, сообщает THR. Шоу, основанное на серии юмористических фэнтези-романов Джонни Б. Труанта "Fat Vampire" ("Жирный вампир"), будет называться "Reginald the Vampire" ("Вампир Реджинальд"). В первый сезон войдет десять эпизодов длительностью по часу. В комедии расскажут о молодом человеке по имени Реджинальд Баскин (Баскин), который только стал упырем. Он попадает в мир, населенный красивыми и тщеславными кровопийцами. Над упитанным Реджи все начинают издеваться и смеяться.Ему же придется преодолевать все эти препятствия, а заодно спасаться от главаря вампиров, который хочет его смерти, и бороться за сердце любимой девушки. Решить все эти проблемы главному герою помогут невероятные способности, не свойственные упырям. Сценарий напишет Харли Пейтон ("Пленники небес", "Бандиты"). Он же станет одним из шоураннеров проекта вместе с Джеримайя С. Чечиком, которого выбрали режиссером. Дата выхода сериала, как и полный актерский состав, пока не объявлены.

https://ria.ru/20210721/theron-1742003731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, том холланд