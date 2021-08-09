https://ria.ru/20210809/uznitsy-1745029842.html

Бывшие узницы концлагерей рассказали об издевательствах нацистов

Бывшие узницы концлагерей рассказали об издевательствах нацистов - РИА Новости, 09.08.2021

Бывшие узницы концлагерей рассказали об издевательствах нацистов

Бывшие узницы концлагерей рассказали в Псковском областном суде, который рассматривает заявление прокурора о признании геноцидом преступлений нацистов в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:02

2021-08-09T13:02

2021-08-09T13:02

общество

псковская область

великая отечественная война (1941-1945)

псковский областной суд

без срока давности

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/49/1563744972_0:254:2740:1795_1920x0_80_0_0_9c5f62e802be410e1cba20801c7ec62d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Бывшие узницы концлагерей рассказали в Псковском областном суде, который рассматривает заявление прокурора о признании геноцидом преступлений нацистов в Моглино, об издевательствах захватчиков.На заседании выступили бывшие узницы концлагерей Тамара Джанибекова и Вера Баринова, а также родственники убитого в Псковской области военнопленного. Видеотрансляция ведется на сайте суда."Мне было три годика, мать была еврейкой, по линии матери нас называли еврейская семья. В один день приезжает машина с солдатами, говорят - одевайтесь, выходите на огород. Мать спрашивает, зачем, ей отвечают, потом узнаете. Потом объявили, что нас расстреляют", - сказала Джанибекова, которая в начале войны жила в деревне Мосеево Великолукской области.Жители деревни вступились за ее семью, и их повезли на товарном поезде в Германию в концлагерь недалеко от Бранденбурга. По ее словам, условия там были страшными, узники недоедали - однажды мать избили, когда она принесла детям несколько гнилых картофелин, - на территории работал крематорий. "Когда нас освободили, мы еле ходили. После концлагеря мы с сестрой оказались инвалидами", - добавила Джанибекова."Родители жили в деревне под Псковом, занимались сельским трудом, просто крестьяне. Когда началась война, нашу деревню окружили со всех сторон. Остались одни женщины. Женщинам приказали выйти к колодцу, выстроили. Потом подожгли дома, все до единого", - рассказала Вера Баринова, ей тогда было пять лет.Затем, по словам женщины, население деревни увезли в концлагерь в деревне Кресты Псковской области. Люди жили в бараках, которые плохо отапливались, кормили очень скудно. Всех советских военнослужащих, которые попытались устроить побег, расстреляли. Спустя некоторое время, сообщила Баринова, узников перевезли в концлагерь в Германию, где были виселицы и казнили людей.Она вспомнила, как однажды нацистские палачи разрезали живот русской беременной девушке и вытащили младенца, а молодого человека расстреляли на глазах у других пленников. "Русских ненавидели, хотели уничтожить", - добавила Баринова.Псковский областной суд рассматривает заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Отмечается, что в своем заявлении прокурор области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

https://ria.ru/20210804/zakhoronenie-1744308724.html

https://ria.ru/20210801/germaniya-1743851319.html

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, псковская область, великая отечественная война (1941-1945), псковский областной суд, без срока давности, россия