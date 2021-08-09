https://ria.ru/20210809/ukraina-1745027867.html

Лукашенко: Киев перешел красную черту, запретив авиасообщение с Белоруссией

Лукашенко: Киев перешел красную черту, запретив авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко: Киев перешел красную черту, запретив авиасообщение с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев перешел "красную черту" в отношениях с Минском, когда запретил авиасообщение с Белоруссией. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:54

2021-08-09T12:54

2021-08-09T13:08

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев перешел "красную черту" в отношениях с Минском, когда запретил авиасообщение с Белоруссией."Отношения политические на очень низком уровне. И "красная черта" здесь перейдена тогда, когда Украина, еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.

https://ria.ru/20210809/otnosheniya-1745027274.html

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украина, белоруссия, александр лукашенко