12:54 09.08.2021 (обновлено: 13:08 09.08.2021)
Лукашенко: Киев перешел красную черту, запретив авиасообщение с Белоруссией
Президент Белоруссии Лукашенко о запрете авиасообщения с Украиной: Киев перешел красную черту
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев перешел "красную черту" в отношениях с Минском, когда запретил авиасообщение с Белоруссией.
"Отношения политические на очень низком уровне. И "красная черта" здесь перейдена тогда, когда Украина, еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.
В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.