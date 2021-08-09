https://ria.ru/20210809/uilan-1744981796.html
Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО - РИА Новости, 09.08.2021
Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора, время заключения там он провел без последствий, заявил его брат Дэвид... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T05:43
2021-08-09T05:43
2021-08-09T05:43
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора, время заключения там он провел без последствий, заявил его брат Дэвид Уилан.По его словам, Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством."Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чем не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен", - заявил каналу CNN брат заключенного Дэвид, добавив, что Пол пообщался с родителями.Представитель госдепартамента США сообщил каналу, что ведомству "известны сообщения о том, что власти освободили Пола из одиночного заключения".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
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общество, сша, пол уилан, россия
Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
Осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана освободили из штрафного изолятора
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Осужденный в России
за шпионаж американец Пол Уилан
освобожден из штрафного изолятора, время заключения там он провел без последствий, заявил его брат Дэвид Уилан.
По его словам, Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством.
"Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чем не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен", - заявил каналу CNN
брат заключенного Дэвид, добавив, что Пол пообщался с родителями.
Представитель госдепартамента США
сообщил каналу, что ведомству "известны сообщения о том, что власти освободили Пола из одиночного заключения".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.