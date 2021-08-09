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Во Франции убили католического священника
Во Франции убили католического священника - РИА Новости, 09.08.2021
Во Франции убили католического священника
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:14
2021-08-09T14:14
2021-08-09T14:14
религия
в мире
нант
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента."Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда", - сообщил Дарманен в Twitter.По данным журналиста телеканала BFM TV Тугдуала Дениза, "мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году, явился сегодня утром в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его".
https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html
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в мире, нант, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен
Во Франции убили католического священника
Глава МВД Франции Дарманен сообщил об убийстве католического священника в провинции Вандея