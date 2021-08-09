Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html
Во Франции убили католического священника
Во Франции убили католического священника - РИА Новости, 09.08.2021
Во Франции убили католического священника
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:14
2021-08-09T14:14
религия
в мире
нант
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:90:2500:1497_1920x0_80_0_0_5a543658f43e834d23bb2dda97dd99a3.jpg
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента."Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда", - сообщил Дарманен в Twitter.По данным журналиста телеканала BFM TV Тугдуала Дениза, "мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году, явился сегодня утром в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его".
https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html
нант
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_72ca55e18bd66610ef9e16d5cd21bc4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нант, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен
14:14 09.08.2021
 
Во Франции убили католического священника

Глава МВД Франции Дарманен сообщил об убийстве католического священника в провинции Вандея

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента.
"Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда", - сообщил Дарманен в Twitter.
Сотрудник СК РФ на месте убийства ребенка в деревне Панарино Тульской области. Кадр видео
Вчера, 09:30
Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой
По данным журналиста телеканала BFM TV Тугдуала Дениза, "мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году, явился сегодня утром в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его".
 
РелигияВ миреНантМинистерство внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния