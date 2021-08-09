https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html

Во Франции убили католического священника

Во Франции убили католического священника - РИА Новости, 09.08.2021

Во Франции убили католического священника

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:14

2021-08-09T14:14

2021-08-09T14:14

религия

в мире

нант

министерство внутренних дел франции

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента."Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда", - сообщил Дарманен в Twitter.По данным журналиста телеканала BFM TV Тугдуала Дениза, "мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году, явился сегодня утром в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его".

https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html

нант

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в мире, нант, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен