https://ria.ru/20210809/tula-1745016546.html

СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой

СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой - РИА Новости, 09.08.2021

СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой

Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:59

2021-08-09T11:59

2021-08-09T17:47

происшествия

общество

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области.Сотрудники ведомства и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили подозреваемого, а также свидетелей.Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья по 42-летней женщине, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744469656.html

тульская область

россия

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Работа следователей на месте убийства ребенка в Тульской области. Кадры СК РФ Работа следователей на месте убийства ребенка в Тульской области. Кадры СК РФ 2021-08-09T11:59 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия