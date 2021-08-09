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СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой
СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой - РИА Новости, 09.08.2021
СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой
Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:59
2021-08-09T17:47
происшествия
общество
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области.Сотрудники ведомства и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили подозреваемого, а также свидетелей.Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья по 42-летней женщине, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.
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тульская область
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Работа следователей на месте убийства ребенка в Тульской области. Кадры СК РФ
Работа следователей на месте убийства ребенка в Тульской области. Кадры СК РФ
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происшествия, общество, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:59 09.08.2021 (обновлено: 17:47 09.08.2021)
 
СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой

СК опубликовал видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем ютьюб-канале видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области.
Сотрудники ведомства и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили подозреваемого, а также свидетелей.
Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья по 42-летней женщине, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.
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