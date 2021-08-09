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Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой
Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой - РИА Новости, 09.08.2021
Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой
Житель деревни Панарино в Тульской области, случайно застреливший ребенка и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:30
2021-08-09T15:20
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Житель деревни Панарино в Тульской области, случайно застреливший ребенка и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.По словам собеседника агентства, стрелял мужчина не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих.Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью в возрасте 2,5 года на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать госпитализировали.Мужчину задержали, как уточнил источник РИА Новости, он находился в нетрезвом состоянии и практически не держался на ногах. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после инцидента.
https://ria.ru/20210807/bastrykin-1744836333.html
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происшествия, тульская область
09:30 09.08.2021 (обновлено: 15:20 09.08.2021)
 
Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой

Источник: убивший ребенка под Тулой мужчина мог обидеться на слова, что он толстый

© СК РФСотрудник СК РФ на месте убийства ребенка в деревне Панарино Тульской области. Кадр видео
Сотрудник СК РФ на месте убийства ребенка в деревне Панарино Тульской области. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Житель деревни Панарино в Тульской области, случайно застреливший ребенка и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Деревенские жители в шоке от произошедшего. <...> Вчера вечером ему якобы кто-то сказал, что он толстый и пьяный, он разозлился и взялся за оружие. Кто и что ему сказал, каковы были мотивы, это предстоит выяснять следователям", — объяснил он.

По словам собеседника агентства, стрелял мужчина не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих.
Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью в возрасте 2,5 года на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать госпитализировали.
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Мужчину задержали, как уточнил источник РИА Новости, он находился в нетрезвом состоянии и практически не держался на ногах.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после инцидента.
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