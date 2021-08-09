https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html

Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой

Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой - РИА Новости, 09.08.2021

Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой

Житель деревни Панарино в Тульской области, случайно застреливший ребенка и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:30

2021-08-09T09:30

2021-08-09T15:20

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Житель деревни Панарино в Тульской области, случайно застреливший ребенка и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.По словам собеседника агентства, стрелял мужчина не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих.Трагедия произошла вечером в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью в возрасте 2,5 года на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать госпитализировали.Мужчину задержали, как уточнил источник РИА Новости, он находился в нетрезвом состоянии и практически не держался на ногах. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после инцидента.

https://ria.ru/20210807/bastrykin-1744836333.html

https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html

тульская область

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2021

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происшествия, тульская область