08:00 09.08.2021 (обновлено: 13:08 09.08.2021)
Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры
© Фото : Игорь ДаниловЦены на фрукты в Билибино
© Фото : Игорь Данилов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из отпусков везут не деликатесы, а репчатый лук. РИА Новости выяснило, что происходит в самых дорогих для жизни городах и поселках России.
"Золотые" груши
В чукотский город Билибино москвич Игорь Данилов переехал в ноябре 2020-го — пригласили родственники. Знал, что цены здесь высокие. Но даже не предполагал насколько.
"Я люблю фрукты. Но бананы в первый раз купил спустя четыре месяца после переезда. Дико отдавать за связку 700 рублей", — признается он.
До 2017-го Билибино называли самым дорогим для жизни городом России. В последние годы в расчетах Росстата он не фигурировал.
© Фото : Игорь ДаниловЦены на фрукты в Билибино
© Фото : Игорь Данилов
Цены на фрукты в Билибино
В отличие от столицы региона, Анадыря, Билибино стоит не на побережье. Почти все продукты доставляют по воздуху. Несколько месяцев в году функционирует зимник — трасса, проложенная по замерзшим рекам и болотам. Но таким способом привозят только товары длительного хранения.
Данилов показывает фото с ценами в местных продуктовых. Лук — по 620 рублей за кило, груши — 850, морковь — 600, лимоны — 500. Рядом лежат почерневшие бананы. В столичных магазинах такие бы давно списали. Здесь продают по 660 рублей.
© Фото : Дарья МихайловаГазировка в Билибино очень дорогая
© Фото : Дарья Михайлова
Газировка в Билибино очень дорогая
На севере Игорь кардинально изменил гастрономические привычки. От омлета на завтрак отказался. Готовить его просто невыгодно: яйца по 400-450 рублей за десяток, бутерброды выходят дешевле. Забыть пришлось и о газированной воде — полулитровая бутылка колы в местных магазинах стоит 250 рублей.
Согласно рейтингу, составленному Фондом развития гражданского общества, в 2021-м Чукотка — на первом месте по уровню зарплат. Но, по наблюдениям Игоря, статистика далека от реальности. Баснословно высокие деньги получают единицы. Сам Данилов работает пожарным с окладом 45 тысяч в месяц.
© Фото : Дарья МихайловаЦена за один гранат
© Фото : Дарья Михайлова
Цена за один гранат
"У тех, кого знаю, максимум — сто тысяч. На одну зарплату здесь никто не живет. По выходным таксуют или ездят на охоту, а потом продают мясо", — уточняет Игорь. Сам он между сменами чинит компьютеры и телефоны. Говорит, удается даже накопить на отпуск на Большой земле.
Расцвет Билибино начался в 1955-м, когда здесь обнаружили крупное месторождение россыпного золота. Открыли горно-обогатительный комбинат. Для снабжения предприятия энергией построили атомную электростанцию — первую в стране на вечной мерзлоте. Сейчас она — градообразующее предприятие. Правда, после закрытия комбината столько энергии уже не нужно. Несколько лет АЭС готовят к консервации.
Свекла по триста
Дарья Михайлова — корреспондент на местном телевидении. Доход у нее с мужем выше среднего. Впрочем, фрукты все равно себе позволяют редко.
© Фото : Дарья МихайловаДарья Михайлова
© Фото : Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
"Например, бананы покупаем раз в неделю или две. И только для детей", — рассказывает она. Арбуз для билибинских семей и вовсе деликатес.
"Если не летим в отпуск, один в год можем приобрести. Средних размеров арбуз тысячи четыре стоит. Но, к счастью, их продают и не целиком", — продолжает Михайлова.
На Чукотке есть группа социально значимых продуктов — на них цена снижена за счет правительственных дотаций. В перечне 36 наименований. Например, окорочка по 250 рублей за килограмм, картофель — по 95, лук — по 120, молоко — по 155. Купить за такие деньги можно в муниципальных магазинах. Но овощи там часто заканчиваются или доходят до прилавка неликвидными.
"Некоторых продуктов в магазинах не бывает по несколько месяцев, — отмечает Дарья. — Например, сейчас в муниципальном нет ни лука, ни картошки. Поэтому из отпуска мы с мужем привезли пакет репчатого лука. Ту же картошку летом покупаем у частников, цена там иногда доходит до 560 рублей".
Перед праздниками Билибино возвращается в 90-е — в магазинах огромные очереди и пустые полки.
"В этом году мы сглупили — пошли за продуктами к столу 31 декабря. В итоге чуть не остались без селедки под шубой. Муж все точки обегал, едва нашел единственную вялую свеклу. За 300 рублей", — вспоминает Михайлова.
Из-за высоких цен и сложной логистики в местных магазинах торгуют просроченными продуктами. Найти такие прилавки можно по надписям "уценка", "сроки". Иногда указывают, что это на корм животным. Но покупают люди для себя.
© Фото : Дарья МихайловаПрилавок с просроченной продукцией
© Фото : Дарья Михайлова
Прилавок с просроченной продукцией
"Несмотря на то что продукты испорчены, цена не всегда сильно ниже обычной, — говорит Михайлова. — Недавно видела пряники, у которых на следующий день выходил срок годности. Продавали по 450 рублей за кило".
Но дороже всего — крупногабаритные товары: мебель или бытовая техника. Обставить квартиру часто не могут позволить себе даже люди с достатком выше среднего: "Мы, например, никак не купим угловой диван в гостиную — он от 100 до 150 тысяч. И это еще не самый дорогой. В городе часто бывают домашние распродажи: семьи уезжают и отдают задешево имущество".
© Фото : Дарья МихайловаУцененные бананы. Свежие стоят в три раза дороже
© Фото : Дарья Михайлова
Уцененные бананы. Свежие стоят в три раза дороже
Сложнее всего, говорит Дарья, пенсионерам, несмотря на северные надбавки: "Свекровь отработала 40 лет, у нее пенсия 30-35 тысяч. У мамы стаж чуть меньше — и пенсия 25 тысяч. Разве на такие деньги у нас проживешь? Поэтому обычно уезжают в центральные районы".
"На фрукты и овощи можем ползарплаты потратить"
На Чукотке же — и самый дорогой в стране поселок. Жители Марково признаются: балуют себя йогуртом по 300 рублей, а вкус, например, клубники уже и не помнят.
"Ее мы в прошлом году ели, в отпуске. Зато в этом черешней себя порадовали, — говорит местная жительница Ольга (имя изменено). — Ее завезли по 1200 рублей за килограмм. Но из-за того, что быстро портится, цену снизили до 600. Разобрали вмиг".
В муниципальном магазине поселка месяцами может не быть фруктов и некоторых овощей. А когда появляются, местные запасают впрок. Ананасы, киви, арбузы берут только для детей — они еще дороже, чем в Билибино.
Спасают огороды. Марково — единственное место на Чукотке, где овощи можно выращивать в открытом грунте. Из-за особого климата поселок раньше называли "чукотским Сочи". Правда, в последнее время каждый год случаются наводнения. Урожай гниет или не успевает вызревать.
Кроме того, за теплые дни есть расплата — летом Марково одолевают комары. Без антимоскитных костюмов на улицу стараются не выходить. Коляски с маленькими детьми обматывают сеткой.
"Перед прогулкой обязательно наносим толстый слой мази. Мы ее называем "летние духи". Тюбик, рублей за 300, уходит за неделю. И это при условии, что у каждого члена семьи он свой", — говорит Ольга.
"Отморозил руки"
Марково — в 330 километрах от столицы региона. Дорог, естественно, нет. Продукты завозят либо авиацией, либо по реке, отсюда и дороговизна. Прямого водного пути тоже нет — за несколько километров от села Анадырь мельчает. Товары перегружают с барж на маленькие лодки, а затем еще три километра везут по тундре на грузовиках.
В холодные месяцы продукты доставляют по зимнику на трэколах — вездеходах. Путь обычно занимает два дня, а иногда и две недели из-за погоды. Картошка тогда часто приезжает перемороженная, ее выбрасывают.
Бывает, поставки продовольствия заканчиваются трагедиями. В прошлом году в пургу вездеход провалился под снег. Водитель пошел пешком и отморозил руки.
Впрочем, местные говорят, что владельцы магазинов стараются делать завозы даже в самую плохую погоду. Например, перед Восьмым марта в поселке обязательно появляются живые цветы. В Марково в это время не редкость морозы под минус 50 — розы и хризантемы замерзают на ходу.
"Половину отпуска тратим на врачей"
На одном из домов краской выведено: "Хотим есть". Эта надпись — напоминание о 90-х, когда поселок был на грани выживания. О тех временах люди вспоминать не любят, соглашаются только после долгих уговоров.
"На мужчин страшно было смотреть, еле ноги таскали. Из еды только рыба, но без соли — даже на нее денег не было — она поперек горла вставала", — вспоминает жительница Марково Ирина (имя изменено).
Отопление в домах не работало, свет давали на пару часов. За это время успевали вскипятить воду. Потом заливали в бутылки и обкладывали ими замерзающих детей.
"Тогда везде было плохо, но мы даже улететь отсюда не могли без денег, — продолжает Ирина. — Зато потом, когда Абрамович пришел и Чукотка вздохнула, начался отток населения. Сейчас в поселке всего тысяча человек".
Уехать на материк хотят многие. И не только из-за цен.
"В больнице всего два врача — терапевт и общего профиля, — поясняет Ирина. — Когда их компетенций не хватает, вызывают санавиацию. Но если, например, заболят зубы, в Анадырь надо лететь за свой счет. А это 8500 рублей в один конец".
Половину отпуска — он здесь 45 дней — жители тратят на то, чтобы на Большой земле обойти врачей. Естественно, платно.
"До места отдыха иногда так и не добираются: погода нелетная. Посидят дней десять в аэропорту Анадыря и возвращаются", — замечает Ольга.
Самые высокие зарплаты в поселке у учителей — до ста тысяч. Чуть меньше получают врачи — около 80.
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"Младший медперсонал зарабатывает уже 30 тысяч. В детской школе искусств зарплата от 30 до 50. Как думаете, можно у нас прожить на такие деньги?" — говорят местные.
Индекс арбуза
По словам чукотского блогера Евгения Басова, торговые точки, особенно в отдаленных населенных пунктах, живут по собственным экономическим моделям.
Фото цены арбуза в магазине "Север Н" в Билибино, Чукотка
"Не так давно захожу в магазин в самом богатом на рыбу поселении Хатырка и вижу на прилавке консервированную горбушу, — рассказывает он. — У нас ее и рыбой не считают. То есть эти консервы никто никогда не купит. Тем более по 150 рублей за банку. Другая ситуация: трэколом торга (муниципальная торговля. — Прим. ред.) доставляем продукты в отдаленное село. Завозим десять килограммов лимонов, столько же чеснока и в два раза больше киви. Чеснок с лимонами даже выгрузить не успели — их сразу купили. А сколько будут лежать киви, которые тут дороже мяса?"
В 2021-м прожиточный минимум на душу населения в регионе — чуть более 24 тысяч. На эти деньги можно приобрести 36 килограммов бананов. Или шесть арбузов.