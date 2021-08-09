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Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры

Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры - РИА Новости, 09.08.2021

Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры

Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:00

2021-08-09T08:00

2021-08-09T13:08

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

фонд развития гражданского общества

фрукты

чукотка

цены

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из отпусков везут не деликатесы, а репчатый лук. РИА Новости выяснило, что происходит в самых дорогих для жизни городах и поселках России."Золотые" грушиВ чукотский город Билибино москвич Игорь Данилов переехал в ноябре 2020-го — пригласили родственники. Знал, что цены здесь высокие. Но даже не предполагал насколько.До 2017-го Билибино называли самым дорогим для жизни городом России. В последние годы в расчетах Росстата он не фигурировал.В отличие от столицы региона, Анадыря, Билибино стоит не на побережье. Почти все продукты доставляют по воздуху. Несколько месяцев в году функционирует зимник — трасса, проложенная по замерзшим рекам и болотам. Но таким способом привозят только товары длительного хранения.Данилов показывает фото с ценами в местных продуктовых. Лук — по 620 рублей за кило, груши — 850, морковь — 600, лимоны — 500. Рядом лежат почерневшие бананы. В столичных магазинах такие бы давно списали. Здесь продают по 660 рублей.На севере Игорь кардинально изменил гастрономические привычки. От омлета на завтрак отказался. Готовить его просто невыгодно: яйца по 400-450 рублей за десяток, бутерброды выходят дешевле. Забыть пришлось и о газированной воде — полулитровая бутылка колы в местных магазинах стоит 250 рублей.Согласно рейтингу, составленному Фондом развития гражданского общества, в 2021-м Чукотка — на первом месте по уровню зарплат. Но, по наблюдениям Игоря, статистика далека от реальности. Баснословно высокие деньги получают единицы. Сам Данилов работает пожарным с окладом 45 тысяч в месяц."У тех, кого знаю, максимум — сто тысяч. На одну зарплату здесь никто не живет. По выходным таксуют или ездят на охоту, а потом продают мясо", — уточняет Игорь. Сам он между сменами чинит компьютеры и телефоны. Говорит, удается даже накопить на отпуск на Большой земле.Расцвет Билибино начался в 1955-м, когда здесь обнаружили крупное месторождение россыпного золота. Открыли горно-обогатительный комбинат. Для снабжения предприятия энергией построили атомную электростанцию — первую в стране на вечной мерзлоте. Сейчас она — градообразующее предприятие. Правда, после закрытия комбината столько энергии уже не нужно. Несколько лет АЭС готовят к консервации.Свекла по тристаДарья Михайлова — корреспондент на местном телевидении. Доход у нее с мужем выше среднего. Впрочем, фрукты все равно себе позволяют редко."Например, бананы покупаем раз в неделю или две. И только для детей", — рассказывает она. Арбуз для билибинских семей и вовсе деликатес.На Чукотке есть группа социально значимых продуктов — на них цена снижена за счет правительственных дотаций. В перечне 36 наименований. Например, окорочка по 250 рублей за килограмм, картофель — по 95, лук — по 120, молоко — по 155. Купить за такие деньги можно в муниципальных магазинах. Но овощи там часто заканчиваются или доходят до прилавка неликвидными."Некоторых продуктов в магазинах не бывает по несколько месяцев, — отмечает Дарья. — Например, сейчас в муниципальном нет ни лука, ни картошки. Поэтому из отпуска мы с мужем привезли пакет репчатого лука. Ту же картошку летом покупаем у частников, цена там иногда доходит до 560 рублей".Перед праздниками Билибино возвращается в 90-е — в магазинах огромные очереди и пустые полки."В этом году мы сглупили — пошли за продуктами к столу 31 декабря. В итоге чуть не остались без селедки под шубой. Муж все точки обегал, едва нашел единственную вялую свеклу. За 300 рублей", — вспоминает Михайлова.Из-за высоких цен и сложной логистики в местных магазинах торгуют просроченными продуктами. Найти такие прилавки можно по надписям "уценка", "сроки". Иногда указывают, что это на корм животным. Но покупают люди для себя."Несмотря на то что продукты испорчены, цена не всегда сильно ниже обычной, — говорит Михайлова. — Недавно видела пряники, у которых на следующий день выходил срок годности. Продавали по 450 рублей за кило".Но дороже всего — крупногабаритные товары: мебель или бытовая техника. Обставить квартиру часто не могут позволить себе даже люди с достатком выше среднего: "Мы, например, никак не купим угловой диван в гостиную — он от 100 до 150 тысяч. И это еще не самый дорогой. В городе часто бывают домашние распродажи: семьи уезжают и отдают задешево имущество".Сложнее всего, говорит Дарья, пенсионерам, несмотря на северные надбавки: "Свекровь отработала 40 лет, у нее пенсия 30-35 тысяч. У мамы стаж чуть меньше — и пенсия 25 тысяч. Разве на такие деньги у нас проживешь? Поэтому обычно уезжают в центральные районы"."На фрукты и овощи можем ползарплаты потратить"На Чукотке же — и самый дорогой в стране поселок. Жители Марково признаются: балуют себя йогуртом по 300 рублей, а вкус, например, клубники уже и не помнят."Ее мы в прошлом году ели, в отпуске. Зато в этом черешней себя порадовали, — говорит местная жительница Ольга (имя изменено). — Ее завезли по 1200 рублей за килограмм. Но из-за того, что быстро портится, цену снизили до 600. Разобрали вмиг".В муниципальном магазине поселка месяцами может не быть фруктов и некоторых овощей. А когда появляются, местные запасают впрок. Ананасы, киви, арбузы берут только для детей — они еще дороже, чем в Билибино.Спасают огороды. Марково — единственное место на Чукотке, где овощи можно выращивать в открытом грунте. Из-за особого климата поселок раньше называли "чукотским Сочи". Правда, в последнее время каждый год случаются наводнения. Урожай гниет или не успевает вызревать.Кроме того, за теплые дни есть расплата — летом Марково одолевают комары. Без антимоскитных костюмов на улицу стараются не выходить. Коляски с маленькими детьми обматывают сеткой."Перед прогулкой обязательно наносим толстый слой мази. Мы ее называем "летние духи". Тюбик, рублей за 300, уходит за неделю. И это при условии, что у каждого члена семьи он свой", — говорит Ольга."Отморозил руки"Марково — в 330 километрах от столицы региона. Дорог, естественно, нет. Продукты завозят либо авиацией, либо по реке, отсюда и дороговизна. Прямого водного пути тоже нет — за несколько километров от села Анадырь мельчает. Товары перегружают с барж на маленькие лодки, а затем еще три километра везут по тундре на грузовиках.В холодные месяцы продукты доставляют по зимнику на трэколах — вездеходах. Путь обычно занимает два дня, а иногда и две недели из-за погоды. Картошка тогда часто приезжает перемороженная, ее выбрасывают.Бывает, поставки продовольствия заканчиваются трагедиями. В прошлом году в пургу вездеход провалился под снег. Водитель пошел пешком и отморозил руки.Впрочем, местные говорят, что владельцы магазинов стараются делать завозы даже в самую плохую погоду. Например, перед Восьмым марта в поселке обязательно появляются живые цветы. В Марково в это время не редкость морозы под минус 50 — розы и хризантемы замерзают на ходу."Половину отпуска тратим на врачей"На одном из домов краской выведено: "Хотим есть". Эта надпись — напоминание о 90-х, когда поселок был на грани выживания. О тех временах люди вспоминать не любят, соглашаются только после долгих уговоров."На мужчин страшно было смотреть, еле ноги таскали. Из еды только рыба, но без соли — даже на нее денег не было — она поперек горла вставала", — вспоминает жительница Марково Ирина (имя изменено).Отопление в домах не работало, свет давали на пару часов. За это время успевали вскипятить воду. Потом заливали в бутылки и обкладывали ими замерзающих детей."Тогда везде было плохо, но мы даже улететь отсюда не могли без денег, — продолжает Ирина. — Зато потом, когда Абрамович пришел и Чукотка вздохнула, начался отток населения. Сейчас в поселке всего тысяча человек".Уехать на материк хотят многие. И не только из-за цен.Половину отпуска — он здесь 45 дней — жители тратят на то, чтобы на Большой земле обойти врачей. Естественно, платно.Самые высокие зарплаты в поселке у учителей — до ста тысяч. Чуть меньше получают врачи — около 80."Младший медперсонал зарабатывает уже 30 тысяч. В детской школе искусств зарплата от 30 до 50. Как думаете, можно у нас прожить на такие деньги?" — говорят местные.Индекс арбузаПо словам чукотского блогера Евгения Басова, торговые точки, особенно в отдаленных населенных пунктах, живут по собственным экономическим моделям."Не так давно захожу в магазин в самом богатом на рыбу поселении Хатырка и вижу на прилавке консервированную горбушу, — рассказывает он. — У нас ее и рыбой не считают. То есть эти консервы никто никогда не купит. Тем более по 150 рублей за банку. Другая ситуация: трэколом торга (муниципальная торговля. — Прим. ред.) доставляем продукты в отдаленное село. Завозим десять килограммов лимонов, столько же чеснока и в два раза больше киви. Чеснок с лимонами даже выгрузить не успели — их сразу купили. А сколько будут лежать киви, которые тут дороже мяса?"В 2021-м прожиточный минимум на душу населения в регионе — чуть более 24 тысяч. На эти деньги можно приобрести 36 килограммов бананов. Или шесть арбузов.

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

https://ria.ru/20210804/ovoschi-1744425463.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), фонд развития гражданского общества, фрукты, чукотка, цены, россия