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Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры
Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры - РИА Новости, 09.08.2021
Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры
Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:00
2021-08-09T13:08
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
фонд развития гражданского общества
фрукты
чукотка
цены
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из отпусков везут не деликатесы, а репчатый лук. РИА Новости выяснило, что происходит в самых дорогих для жизни городах и поселках России."Золотые" грушиВ чукотский город Билибино москвич Игорь Данилов переехал в ноябре 2020-го — пригласили родственники. Знал, что цены здесь высокие. Но даже не предполагал насколько.До 2017-го Билибино называли самым дорогим для жизни городом России. В последние годы в расчетах Росстата он не фигурировал.В отличие от столицы региона, Анадыря, Билибино стоит не на побережье. Почти все продукты доставляют по воздуху. Несколько месяцев в году функционирует зимник — трасса, проложенная по замерзшим рекам и болотам. Но таким способом привозят только товары длительного хранения.Данилов показывает фото с ценами в местных продуктовых. Лук — по 620 рублей за кило, груши — 850, морковь — 600, лимоны — 500. Рядом лежат почерневшие бананы. В столичных магазинах такие бы давно списали. Здесь продают по 660 рублей.На севере Игорь кардинально изменил гастрономические привычки. От омлета на завтрак отказался. Готовить его просто невыгодно: яйца по 400-450 рублей за десяток, бутерброды выходят дешевле. Забыть пришлось и о газированной воде — полулитровая бутылка колы в местных магазинах стоит 250 рублей.Согласно рейтингу, составленному Фондом развития гражданского общества, в 2021-м Чукотка — на первом месте по уровню зарплат. Но, по наблюдениям Игоря, статистика далека от реальности. Баснословно высокие деньги получают единицы. Сам Данилов работает пожарным с окладом 45 тысяч в месяц."У тех, кого знаю, максимум — сто тысяч. На одну зарплату здесь никто не живет. По выходным таксуют или ездят на охоту, а потом продают мясо", — уточняет Игорь. Сам он между сменами чинит компьютеры и телефоны. Говорит, удается даже накопить на отпуск на Большой земле.Расцвет Билибино начался в 1955-м, когда здесь обнаружили крупное месторождение россыпного золота. Открыли горно-обогатительный комбинат. Для снабжения предприятия энергией построили атомную электростанцию — первую в стране на вечной мерзлоте. Сейчас она — градообразующее предприятие. Правда, после закрытия комбината столько энергии уже не нужно. Несколько лет АЭС готовят к консервации.Свекла по тристаДарья Михайлова — корреспондент на местном телевидении. Доход у нее с мужем выше среднего. Впрочем, фрукты все равно себе позволяют редко."Например, бананы покупаем раз в неделю или две. И только для детей", — рассказывает она. Арбуз для билибинских семей и вовсе деликатес.На Чукотке есть группа социально значимых продуктов — на них цена снижена за счет правительственных дотаций. В перечне 36 наименований. Например, окорочка по 250 рублей за килограмм, картофель — по 95, лук — по 120, молоко — по 155. Купить за такие деньги можно в муниципальных магазинах. Но овощи там часто заканчиваются или доходят до прилавка неликвидными."Некоторых продуктов в магазинах не бывает по несколько месяцев, — отмечает Дарья. — Например, сейчас в муниципальном нет ни лука, ни картошки. Поэтому из отпуска мы с мужем привезли пакет репчатого лука. Ту же картошку летом покупаем у частников, цена там иногда доходит до 560 рублей".Перед праздниками Билибино возвращается в 90-е — в магазинах огромные очереди и пустые полки."В этом году мы сглупили — пошли за продуктами к столу 31 декабря. В итоге чуть не остались без селедки под шубой. Муж все точки обегал, едва нашел единственную вялую свеклу. За 300 рублей", — вспоминает Михайлова.Из-за высоких цен и сложной логистики в местных магазинах торгуют просроченными продуктами. Найти такие прилавки можно по надписям "уценка", "сроки". Иногда указывают, что это на корм животным. Но покупают люди для себя."Несмотря на то что продукты испорчены, цена не всегда сильно ниже обычной, — говорит Михайлова. — Недавно видела пряники, у которых на следующий день выходил срок годности. Продавали по 450 рублей за кило".Но дороже всего — крупногабаритные товары: мебель или бытовая техника. Обставить квартиру часто не могут позволить себе даже люди с достатком выше среднего: "Мы, например, никак не купим угловой диван в гостиную — он от 100 до 150 тысяч. И это еще не самый дорогой. В городе часто бывают домашние распродажи: семьи уезжают и отдают задешево имущество".Сложнее всего, говорит Дарья, пенсионерам, несмотря на северные надбавки: "Свекровь отработала 40 лет, у нее пенсия 30-35 тысяч. У мамы стаж чуть меньше — и пенсия 25 тысяч. Разве на такие деньги у нас проживешь? Поэтому обычно уезжают в центральные районы"."На фрукты и овощи можем ползарплаты потратить"На Чукотке же — и самый дорогой в стране поселок. Жители Марково признаются: балуют себя йогуртом по 300 рублей, а вкус, например, клубники уже и не помнят."Ее мы в прошлом году ели, в отпуске. Зато в этом черешней себя порадовали, — говорит местная жительница Ольга (имя изменено). — Ее завезли по 1200 рублей за килограмм. Но из-за того, что быстро портится, цену снизили до 600. Разобрали вмиг".В муниципальном магазине поселка месяцами может не быть фруктов и некоторых овощей. А когда появляются, местные запасают впрок. Ананасы, киви, арбузы берут только для детей — они еще дороже, чем в Билибино.Спасают огороды. Марково — единственное место на Чукотке, где овощи можно выращивать в открытом грунте. Из-за особого климата поселок раньше называли "чукотским Сочи". Правда, в последнее время каждый год случаются наводнения. Урожай гниет или не успевает вызревать.Кроме того, за теплые дни есть расплата — летом Марково одолевают комары. Без антимоскитных костюмов на улицу стараются не выходить. Коляски с маленькими детьми обматывают сеткой."Перед прогулкой обязательно наносим толстый слой мази. Мы ее называем "летние духи". Тюбик, рублей за 300, уходит за неделю. И это при условии, что у каждого члена семьи он свой", — говорит Ольга."Отморозил руки"Марково — в 330 километрах от столицы региона. Дорог, естественно, нет. Продукты завозят либо авиацией, либо по реке, отсюда и дороговизна. Прямого водного пути тоже нет — за несколько километров от села Анадырь мельчает. Товары перегружают с барж на маленькие лодки, а затем еще три километра везут по тундре на грузовиках.В холодные месяцы продукты доставляют по зимнику на трэколах — вездеходах. Путь обычно занимает два дня, а иногда и две недели из-за погоды. Картошка тогда часто приезжает перемороженная, ее выбрасывают.Бывает, поставки продовольствия заканчиваются трагедиями. В прошлом году в пургу вездеход провалился под снег. Водитель пошел пешком и отморозил руки.Впрочем, местные говорят, что владельцы магазинов стараются делать завозы даже в самую плохую погоду. Например, перед Восьмым марта в поселке обязательно появляются живые цветы. В Марково в это время не редкость морозы под минус 50 — розы и хризантемы замерзают на ходу."Половину отпуска тратим на врачей"На одном из домов краской выведено: "Хотим есть". Эта надпись — напоминание о 90-х, когда поселок был на грани выживания. О тех временах люди вспоминать не любят, соглашаются только после долгих уговоров."На мужчин страшно было смотреть, еле ноги таскали. Из еды только рыба, но без соли — даже на нее денег не было — она поперек горла вставала", — вспоминает жительница Марково Ирина (имя изменено).Отопление в домах не работало, свет давали на пару часов. За это время успевали вскипятить воду. Потом заливали в бутылки и обкладывали ими замерзающих детей."Тогда везде было плохо, но мы даже улететь отсюда не могли без денег, — продолжает Ирина. — Зато потом, когда Абрамович пришел и Чукотка вздохнула, начался отток населения. Сейчас в поселке всего тысяча человек".Уехать на материк хотят многие. И не только из-за цен.Половину отпуска — он здесь 45 дней — жители тратят на то, чтобы на Большой земле обойти врачей. Естественно, платно.Самые высокие зарплаты в поселке у учителей — до ста тысяч. Чуть меньше получают врачи — около 80."Младший медперсонал зарабатывает уже 30 тысяч. В детской школе искусств зарплата от 30 до 50. Как думаете, можно у нас прожить на такие деньги?" — говорят местные.Индекс арбузаПо словам чукотского блогера Евгения Басова, торговые точки, особенно в отдаленных населенных пунктах, живут по собственным экономическим моделям."Не так давно захожу в магазин в самом богатом на рыбу поселении Хатырка и вижу на прилавке консервированную горбушу, — рассказывает он. — У нас ее и рыбой не считают. То есть эти консервы никто никогда не купит. Тем более по 150 рублей за банку. Другая ситуация: трэколом торга (муниципальная торговля. — Прим. ред.) доставляем продукты в отдаленное село. Завозим десять килограммов лимонов, столько же чеснока и в два раза больше киви. Чеснок с лимонами даже выгрузить не успели — их сразу купили. А сколько будут лежать киви, которые тут дороже мяса?"В 2021-м прожиточный минимум на душу населения в регионе — чуть более 24 тысяч. На эти деньги можно приобрести 36 килограммов бананов. Или шесть арбузов.
https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), фонд развития гражданского общества, фрукты, чукотка, цены, россия
08:00 09.08.2021 (обновлено: 13:08 09.08.2021)
 

Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры

© Фото : Игорь ДаниловЦены на фрукты в Билибино
Цены на фрукты в Билибино - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Игорь Данилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Помидоры по тысяче рублей за килограмм, картошка по 560, десяток яиц — 400, а обычный пластиковый пакет — 45. На фрукты здесь тратят половину зарплаты, из отпусков везут не деликатесы, а репчатый лук. РИА Новости выяснило, что происходит в самых дорогих для жизни городах и поселках России.

"Золотые" груши

В чукотский город Билибино москвич Игорь Данилов переехал в ноябре 2020-го — пригласили родственники. Знал, что цены здесь высокие. Но даже не предполагал насколько.

"Я люблю фрукты. Но бананы в первый раз купил спустя четыре месяца после переезда. Дико отдавать за связку 700 рублей", — признается он.

До 2017-го Билибино называли самым дорогим для жизни городом России. В последние годы в расчетах Росстата он не фигурировал.
© Фото : Игорь ДаниловЦены на фрукты в Билибино
Цены на фрукты в Билибино - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Игорь Данилов
Цены на фрукты в Билибино
В отличие от столицы региона, Анадыря, Билибино стоит не на побережье. Почти все продукты доставляют по воздуху. Несколько месяцев в году функционирует зимник — трасса, проложенная по замерзшим рекам и болотам. Но таким способом привозят только товары длительного хранения.
Данилов показывает фото с ценами в местных продуктовых. Лук — по 620 рублей за кило, груши — 850, морковь — 600, лимоны — 500. Рядом лежат почерневшие бананы. В столичных магазинах такие бы давно списали. Здесь продают по 660 рублей.
© Фото : Дарья МихайловаГазировка в Билибино очень дорогая
Газировка в Билибино очень дорогая - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Дарья Михайлова
Газировка в Билибино очень дорогая
На севере Игорь кардинально изменил гастрономические привычки. От омлета на завтрак отказался. Готовить его просто невыгодно: яйца по 400-450 рублей за десяток, бутерброды выходят дешевле. Забыть пришлось и о газированной воде — полулитровая бутылка колы в местных магазинах стоит 250 рублей.
Согласно рейтингу, составленному Фондом развития гражданского общества, в 2021-м Чукотка — на первом месте по уровню зарплат. Но, по наблюдениям Игоря, статистика далека от реальности. Баснословно высокие деньги получают единицы. Сам Данилов работает пожарным с окладом 45 тысяч в месяц.
© Фото : Дарья МихайловаЦена за один гранат
Цена за один гранат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Дарья Михайлова
Цена за один гранат
"У тех, кого знаю, максимум — сто тысяч. На одну зарплату здесь никто не живет. По выходным таксуют или ездят на охоту, а потом продают мясо", — уточняет Игорь. Сам он между сменами чинит компьютеры и телефоны. Говорит, удается даже накопить на отпуск на Большой земле.
Расцвет Билибино начался в 1955-м, когда здесь обнаружили крупное месторождение россыпного золота. Открыли горно-обогатительный комбинат. Для снабжения предприятия энергией построили атомную электростанцию — первую в стране на вечной мерзлоте. Сейчас она — градообразующее предприятие. Правда, после закрытия комбината столько энергии уже не нужно. Несколько лет АЭС готовят к консервации.

Свекла по триста

Дарья Михайлова — корреспондент на местном телевидении. Доход у нее с мужем выше среднего. Впрочем, фрукты все равно себе позволяют редко.
© Фото : Дарья МихайловаДарья Михайлова
Дарья Михайлова - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
"Например, бананы покупаем раз в неделю или две. И только для детей", — рассказывает она. Арбуз для билибинских семей и вовсе деликатес.

"Если не летим в отпуск, один в год можем приобрести. Средних размеров арбуз тысячи четыре стоит. Но, к счастью, их продают и не целиком", — продолжает Михайлова.

На Чукотке есть группа социально значимых продуктов — на них цена снижена за счет правительственных дотаций. В перечне 36 наименований. Например, окорочка по 250 рублей за килограмм, картофель — по 95, лук — по 120, молоко — по 155. Купить за такие деньги можно в муниципальных магазинах. Но овощи там часто заканчиваются или доходят до прилавка неликвидными.
© Depositphotos / danemoБилибино
Билибино - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / danemo
Билибино
"Некоторых продуктов в магазинах не бывает по несколько месяцев, — отмечает Дарья. — Например, сейчас в муниципальном нет ни лука, ни картошки. Поэтому из отпуска мы с мужем привезли пакет репчатого лука. Ту же картошку летом покупаем у частников, цена там иногда доходит до 560 рублей".
Перед праздниками Билибино возвращается в 90-е — в магазинах огромные очереди и пустые полки.
"В этом году мы сглупили — пошли за продуктами к столу 31 декабря. В итоге чуть не остались без селедки под шубой. Муж все точки обегал, едва нашел единственную вялую свеклу. За 300 рублей", — вспоминает Михайлова.
Из-за высоких цен и сложной логистики в местных магазинах торгуют просроченными продуктами. Найти такие прилавки можно по надписям "уценка", "сроки". Иногда указывают, что это на корм животным. Но покупают люди для себя.
© Фото : Дарья МихайловаПрилавок с просроченной продукцией
Прилавок с просроченной продукцией - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Дарья Михайлова
Прилавок с просроченной продукцией
"Несмотря на то что продукты испорчены, цена не всегда сильно ниже обычной, — говорит Михайлова. — Недавно видела пряники, у которых на следующий день выходил срок годности. Продавали по 450 рублей за кило".
Но дороже всего — крупногабаритные товары: мебель или бытовая техника. Обставить квартиру часто не могут позволить себе даже люди с достатком выше среднего: "Мы, например, никак не купим угловой диван в гостиную — он от 100 до 150 тысяч. И это еще не самый дорогой. В городе часто бывают домашние распродажи: семьи уезжают и отдают задешево имущество".
© Фото : Дарья МихайловаУцененные бананы. Свежие стоят в три раза дороже
Уцененные бананы. Свежие стоят в три раза дороже - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Дарья Михайлова
Уцененные бананы. Свежие стоят в три раза дороже
Сложнее всего, говорит Дарья, пенсионерам, несмотря на северные надбавки: "Свекровь отработала 40 лет, у нее пенсия 30-35 тысяч. У мамы стаж чуть меньше — и пенсия 25 тысяч. Разве на такие деньги у нас проживешь? Поэтому обычно уезжают в центральные районы".

"На фрукты и овощи можем ползарплаты потратить"

На Чукотке же — и самый дорогой в стране поселок. Жители Марково признаются: балуют себя йогуртом по 300 рублей, а вкус, например, клубники уже и не помнят.
© Фото : visitnord Летние низкие цены в Марково
 Летние низкие цены в Марково - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : visitnord
Летние низкие цены в Марково
"Ее мы в прошлом году ели, в отпуске. Зато в этом черешней себя порадовали, — говорит местная жительница Ольга (имя изменено). — Ее завезли по 1200 рублей за килограмм. Но из-за того, что быстро портится, цену снизили до 600. Разобрали вмиг".
В муниципальном магазине поселка месяцами может не быть фруктов и некоторых овощей. А когда появляются, местные запасают впрок. Ананасы, киви, арбузы берут только для детей — они еще дороже, чем в Билибино.
Спасают огороды. Марково — единственное место на Чукотке, где овощи можно выращивать в открытом грунте. Из-за особого климата поселок раньше называли "чукотским Сочи". Правда, в последнее время каждый год случаются наводнения. Урожай гниет или не успевает вызревать.
© Фото : visitnordМарково
Марково - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : visitnord
Марково
Кроме того, за теплые дни есть расплата — летом Марково одолевают комары. Без антимоскитных костюмов на улицу стараются не выходить. Коляски с маленькими детьми обматывают сеткой.
"Перед прогулкой обязательно наносим толстый слой мази. Мы ее называем "летние духи". Тюбик, рублей за 300, уходит за неделю. И это при условии, что у каждого члена семьи он свой", — говорит Ольга.

"Отморозил руки"

Марково — в 330 километрах от столицы региона. Дорог, естественно, нет. Продукты завозят либо авиацией, либо по реке, отсюда и дороговизна. Прямого водного пути тоже нет — за несколько километров от села Анадырь мельчает. Товары перегружают с барж на маленькие лодки, а затем еще три километра везут по тундре на грузовиках.
© Фото : visitnord Летние низкие цены в Марково
 Летние низкие цены в Марково - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : visitnord
Летние низкие цены в Марково
В холодные месяцы продукты доставляют по зимнику на трэколах — вездеходах. Путь обычно занимает два дня, а иногда и две недели из-за погоды. Картошка тогда часто приезжает перемороженная, ее выбрасывают.
Бывает, поставки продовольствия заканчиваются трагедиями. В прошлом году в пургу вездеход провалился под снег. Водитель пошел пешком и отморозил руки.
Впрочем, местные говорят, что владельцы магазинов стараются делать завозы даже в самую плохую погоду. Например, перед Восьмым марта в поселке обязательно появляются живые цветы. В Марково в это время не редкость морозы под минус 50 — розы и хризантемы замерзают на ходу.

"Половину отпуска тратим на врачей"

На одном из домов краской выведено: "Хотим есть". Эта надпись — напоминание о 90-х, когда поселок был на грани выживания. О тех временах люди вспоминать не любят, соглашаются только после долгих уговоров.
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"На мужчин страшно было смотреть, еле ноги таскали. Из еды только рыба, но без соли — даже на нее денег не было — она поперек горла вставала", — вспоминает жительница Марково Ирина (имя изменено).
Отопление в домах не работало, свет давали на пару часов. За это время успевали вскипятить воду. Потом заливали в бутылки и обкладывали ими замерзающих детей.
"Тогда везде было плохо, но мы даже улететь отсюда не могли без денег, — продолжает Ирина. — Зато потом, когда Абрамович пришел и Чукотка вздохнула, начался отток населения. Сейчас в поселке всего тысяча человек".
Уехать на материк хотят многие. И не только из-за цен.

"В больнице всего два врача — терапевт и общего профиля, — поясняет Ирина. — Когда их компетенций не хватает, вызывают санавиацию. Но если, например, заболят зубы, в Анадырь надо лететь за свой счет. А это 8500 рублей в один конец".

Половину отпуска — он здесь 45 дней — жители тратят на то, чтобы на Большой земле обойти врачей. Естественно, платно.
"До места отдыха иногда так и не добираются: погода нелетная. Посидят дней десять в аэропорту Анадыря и возвращаются", — замечает Ольга.
Самые высокие зарплаты в поселке у учителей — до ста тысяч. Чуть меньше получают врачи — около 80.
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"Младший медперсонал зарабатывает уже 30 тысяч. В детской школе искусств зарплата от 30 до 50. Как думаете, можно у нас прожить на такие деньги?" — говорят местные.

Индекс арбуза

По словам чукотского блогера Евгения Басова, торговые точки, особенно в отдаленных населенных пунктах, живут по собственным экономическим моделям.
© Фото : @chukotka87/TeleuhfvФото цены арбуза в магазине "Север Н" в Билибино, Чукотка
Фото цены арбуза в магазине Север Н в Билибино, Чукотка - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @chukotka87/Teleuhfv
Фото цены арбуза в магазине "Север Н" в Билибино, Чукотка
"Не так давно захожу в магазин в самом богатом на рыбу поселении Хатырка и вижу на прилавке консервированную горбушу, — рассказывает он. — У нас ее и рыбой не считают. То есть эти консервы никто никогда не купит. Тем более по 150 рублей за банку. Другая ситуация: трэколом торга (муниципальная торговля. — Прим. ред.) доставляем продукты в отдаленное село. Завозим десять килограммов лимонов, столько же чеснока и в два раза больше киви. Чеснок с лимонами даже выгрузить не успели — их сразу купили. А сколько будут лежать киви, которые тут дороже мяса?"
В 2021-м прожиточный минимум на душу населения в регионе — чуть более 24 тысяч. На эти деньги можно приобрести 36 килограммов бананов. Или шесть арбузов.
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Фонд развития гражданского обществафруктыЧукоткаЦеныРоссия
 
 
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07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
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