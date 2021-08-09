https://ria.ru/20210809/tikhanovskaya-1745080982.html

Тихановская заявила, что на нее возложили слишком большую ответственность

Тихановская заявила, что на нее возложили слишком большую ответственность - РИА Новости, 09.08.2021

Тихановская заявила, что на нее возложили слишком большую ответственность

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью британской газете Guardian заявила, что, по ее мнению, люди в Белоруссии возложили на нее... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:06

2021-08-09T17:06

2021-08-09T17:06

протесты в белоруссии

политика

в мире

белоруссия

светлана тихановская

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью британской газете Guardian заявила, что, по ее мнению, люди в Белоруссии возложили на нее слишком большую ответственность."Я думаю, что люди возложили на меня слишком большую ответственность. Люди забывают, что год назад я была просто матерью, нисколько не связанной с политикой. Мне пришлось многому учиться, и я пытаюсь делать то, что я могу, там, где я нахожусь... Но ответственность лежит не только на мне, но также и на всех белорусах", - отметила Тихановская.Она добавила, что эта ответственность является для нее тяжким бременем, так как она болезненно переживает каждое новое задержание представителей оппозиции в Белоруссии. При этом Тихановская подчеркнула, что продолжает идти дальше, поскольку у нее нет иного выбора.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html

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политика, в мире, белоруссия, светлана тихановская