https://ria.ru/20210809/temperatura-1745018295.html

В Москве с 1950 года стало теплее на градус

В Москве с 1950 года стало теплее на градус - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве с 1950 года стало теплее на градус

Среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 годы выросла на 1 градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:08

2021-08-09T12:08

2021-08-09T18:58

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 годы выросла на 1 градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю - впереди только Тегеран (Иран) и Калькутта (Индия), следует из опубликованного в понедельник шестого оценочного доклада Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Эксперты каждые шесть лет выпускают доклад о состоянии климата планеты. Он ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входит 195 стран-участниц, в том числе представлены и ученые из России.Согласно карте потепления в городах планеты, в Москве за период 1950-2018 годов стало теплее в среднем за год на 1 градус, в Калькутте потеплело на 2,6 градуса, в Тегеране - на 2,33 градуса.Потепление отмечено во всех представленных в докладе городах мира, кроме Каира - там температура не изменилась. Согласно научным данным, в Нью-Йорке потеплело на 0,21 градуса, в Лос-Анжелесе - на 0,14, в Брюсселе - на 0,62, в Сиднее - на 0,21, в Китае - в среднем на 0,49 градуса, в Японии - на 0,98.Как пояснил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов, в Москве 30-40% прироста температуры связаны с городской застройкой и урбанизацией прилегающих территорий. По его словам, проводившаяся в разные периоды "неконтролируемая, неадаптированная застройка и недостаток водно-зеленой инфраструктуры являются основными факторами роста температуры в городе".Авторы доклада уточняют, что города стали "островами тепла", которые усугубляют влияние глобального увеличения температуры. Этот эффект городского тепла обусловлен несколькими факторами: снижение вентиляции и нагрев поверхности зданий, тепло также выделяется в результате деятельности человека (отопления, тепловых свойство строительных материалов, работы энергоприборов). Кроме того, в городе мало растительности, которая оказывает охлаждающее влияние на воздух. Урбанизация изменяет круговорот воды, вызывая увеличение количества осадков над городами. Застройка также может вызывать такие явления, как "остров городской сухости", когда в городах наблюдаются более низкие значения влажности по сравнению с сельскими районами, а также более низкая скорость ветра по сравнению с пригородами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zhara-1744407148.html

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общество, япония, москва, россия