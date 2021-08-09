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В Японии из-за тайфуна "Лупит" погиб человек
В Японии из-за тайфуна "Лупит" погиб человек - РИА Новости, 09.08.2021
В Японии из-за тайфуна "Лупит" погиб человек
Один человек погиб, один числится пропавшим без вести, еще 28 получили ранения из-за тайфуна "Лупит", сообщил телеканал NHK на основании обобщенных данных. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:15
2021-08-09T17:15
2021-08-09T17:15
в мире
япония
окаяма (префектура)
эхимэ
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Один человек погиб, один числится пропавшим без вести, еще 28 получили ранения из-за тайфуна "Лупит", сообщил телеканал NHK на основании обобщенных данных.С мест поступают первые сообщения об ущербе. Так, на западе Токио под порывами ветра на дорогу упало 10-метровое дерево. Также на окраине Токио дерево упало на два автомобиля, два человека получили ранения. В префектуре Айти ущерб нанесен 26 домам и 20 автомобилям. Сообщения о затоплениях домов поступают из префектур Тиба, Хиросима, Симанэ. В префектурах Симанэ, Хиросима, Окаяма, Ямагути и Тоттори без света остались 6,5 тысячи домов.В настоящее время тайфун превратился в область низкого давления.Тайфун "Лупит", что по-филиппински означает "безжалостный", обрушился на юго-западный остров Кюсю вечером в воскресенье, а затем стал продвигаться на серо-запад, принося шквалистый ветер и ливневые дожди. В Японии тайфуну был присвоен порядковый номер 9. Для 300,2 тысячи жителей японских префектур Хиросима, Симанэ и Эхимэ была объявлена эвакуация.
https://ria.ru/20210806/zinichev-1744748266.html
япония
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эхимэ
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в мире, япония, окаяма (префектура), эхимэ
В Японии из-за тайфуна "Лупит" погиб человек
NHK: в Японии из-за тайфуна "Лупит" погиб человек, 28 пострадали