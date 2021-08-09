https://ria.ru/20210809/tatarstan-1745015431.html

В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой

В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2021

В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой

Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:53

2021-08-09T11:53

2021-08-09T11:53

происшествия

краснокамск

пермский край

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану."Ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники конфликта – трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток, с одной стороны, трое местных жителей – с другой", - говорится в сообщении.Как установили полицейские, гости республики в этот вечер распивали спиртные напитки во дворе дома, нарушая тишину и покой граждан. Неподалеку от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Татарстанцы заметили, что молодые люди не реагируют на замечания жильцов дома по поводу их шумного поведения и решили поговорить с ними.В результате между компаниями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона конфликта стала кидать в своих оппонентов бутылками из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резаную рану шеи.МВД отмечает, что получивший травму молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, поскольку находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).В настоящее время все участники конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html

https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html

https://ria.ru/20210805/peterbug-1744447704.html

краснокамск

пермский край

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснокамск, пермский край, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район