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В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой
В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2021
В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой
Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:53
2021-08-09T11:53
происшествия
краснокамск
пермский край
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану."Ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники конфликта – трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток, с одной стороны, трое местных жителей – с другой", - говорится в сообщении.Как установили полицейские, гости республики в этот вечер распивали спиртные напитки во дворе дома, нарушая тишину и покой граждан. Неподалеку от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Татарстанцы заметили, что молодые люди не реагируют на замечания жильцов дома по поводу их шумного поведения и решили поговорить с ними.В результате между компаниями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона конфликта стала кидать в своих оппонентов бутылками из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резаную рану шеи.МВД отмечает, что получивший травму молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, поскольку находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).В настоящее время все участники конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html
https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html
https://ria.ru/20210805/peterbug-1744447704.html
краснокамск
пермский край
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
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происшествия, краснокамск, пермский край, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район
11:53 09.08.2021
 
В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой

В Нижнекамске произошла массовая драка со стрельбой между жителями Пермского края и Татарстана

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану.
"Ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники конфликта – трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток, с одной стороны, трое местных жителей – с другой", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 09:18
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания
Как установили полицейские, гости республики в этот вечер распивали спиртные напитки во дворе дома, нарушая тишину и покой граждан. Неподалеку от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Татарстанцы заметили, что молодые люди не реагируют на замечания жильцов дома по поводу их шумного поведения и решили поговорить с ними.
В результате между компаниями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона конфликта стала кидать в своих оппонентов бутылками из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резаную рану шеи.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:47
В Мытищах произошла массовая драка
МВД отмечает, что получивший травму молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, поскольку находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).
В настоящее время все участники конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 09:15
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
 
ПроисшествияКраснокамскПермский крайРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижнекамский район
 
 
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