В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой
В Нижнекамске произошла массовая драка со стрельбой между жителями Пермского края и Татарстана
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Массовая потасовка со стрельбой произошла в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, сообщило в понедельник МВД по Татарстану.
"Ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники конфликта – трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток, с одной стороны, трое местных жителей – с другой", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, гости республики в этот вечер распивали спиртные напитки во дворе дома, нарушая тишину и покой граждан. Неподалеку от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Татарстанцы заметили, что молодые люди не реагируют на замечания жильцов дома по поводу их шумного поведения и решили поговорить с ними.
В результате между компаниями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона конфликта стала кидать в своих оппонентов бутылками из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резаную рану шеи.
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МВД отмечает, что получивший травму молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, поскольку находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).
В настоящее время все участники конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.