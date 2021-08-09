https://ria.ru/20210809/taliby-1745091941.html
Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане
Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане - РИА Новости, 09.08.2021
Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане
США в ходе недавних бомбардировок позиций талибов в Афганистане нанесли удар по гражданским объектам, чтобы посеять страх среди мирных жителей, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:04
2021-08-09T18:04
2021-08-09T18:04
в мире
сша
талибан
афганистан
кундуз (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. США в ходе недавних бомбардировок позиций талибов в Афганистане нанесли удар по гражданским объектам, чтобы посеять страх среди мирных жителей, заявил РИА Новости официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед."В основном они осуществили атаки на гражданские объекты - больницы, магазины, мечети и школы, чтобы посеять страх среди населения. Фактически они атаковали только гражданские объекты", - заявил он.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые за последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз.* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/taliban-1744379788.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане
Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане
Представитель "Талибана"* Муджахед: США нанесли удары по ряду гражданских объектов в Афганистане