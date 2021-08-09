https://ria.ru/20210809/taliban-1745069022.html

СМИ: талибы убили сотрудника радиостанции в Афганистане

СМИ: талибы убили сотрудника радиостанции в Афганистане - РИА Новости, 09.08.2021

СМИ: талибы убили сотрудника радиостанции в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан"* напали на двух главных редакторов афганских радиостанций, один из них был убит, другой взят в заложники, передает... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:02

2021-08-09T16:02

2021-08-09T16:02

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* напали на двух главных редакторов афганских радиостанций, один из них был убит, другой взят в заложники, передает агентство Khaama Press.Один из руководителей правозащитной организации, поддерживающей СМИ в Афганистане, Абул Сами Гайратмал сказал агентству, что главредактора радиостанции Boost вывезли из его дома в районе Нава в провинции Гильменд в понедельник, 9 августа. Сообщается, что он был взят талибами в заложники.Главный редактор радиостанции Paktia Ghag Туфан Омари был убит в Кабуле в воскресенье, вероятно, талибами, но ни одна группировка пока не взяла ответственность за убийство.Убийство и похищение журналистов произошло через три дня после того, как глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит талибами в Кабуле.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч".* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html

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в мире, вашингтон (город), талибан, доха