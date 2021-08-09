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Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана - РИА Новости, 09.08.2021
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* предостерегает США от вмешательства в дела Афганистана, заявил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель политического... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:22
2021-08-09T05:10
в мире
сша
талибан
афганистан
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* предостерегает США от вмешательства в дела Афганистана, заявил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель политического офиса движения.В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по "Талибану"* в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя минобороны Афганистана Фавада Амана, в результате было ликвидировано более 200 талибов, а также уничтожено свыше 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.Представитель политофиса талибов отметил, что "никакого соглашения о прекращения огня в Афганистане нет". По его словам, в происходящем в Афганистане виновато само правительство этой страны, которое и "начало войну в ряде провинций", действия "Талибана"*, как утверждает представитель движения, лишь "реакция на нападения" со стороны военных.Ранее в воскресенье талибы заявили о контроле над провинциями Кундуз и Сари-Пуль, власти Афганистана опровергали эти утверждения. Также боевики заявили о захвате города Талукан, административного центра провинции Тахар на северо-востоке страны.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/taliby-1744955066.html
https://ria.ru/20210806/taliban-1744741892.html
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в мире, сша, талибан, афганистан
01:22 09.08.2021 (обновлено: 05:10 09.08.2021)
 
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана

Талибан* предостерег США от вмешательства в дела Афганистана

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* предостерегает США от вмешательства в дела Афганистана, заявил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель политического офиса движения.
В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по "Талибану"* в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя минобороны Афганистана Фавада Амана, в результате было ликвидировано более 200 талибов, а также уничтожено свыше 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 19:29В мире
"Талибан"* заявил о контроле над центром еще одной афганской провинции
Представитель политофиса талибов отметил, что "никакого соглашения о прекращения огня в Афганистане нет". По его словам, в происходящем в Афганистане виновато само правительство этой страны, которое и "начало войну в ряде провинций", действия "Талибана"*, как утверждает представитель движения, лишь "реакция на нападения" со стороны военных.
Ранее в воскресенье талибы заявили о контроле над провинциями Кундуз и Сари-Пуль, власти Афганистана опровергали эти утверждения. Также боевики заявили о захвате города Талукан, административного центра провинции Тахар на северо-востоке страны.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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В миреСШАТалибанАфганистан
 
 
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