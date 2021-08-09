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"Их не так много". Каким святым молятся об исцелении

"Их не так много". Каким святым молятся об исцелении - РИА Новости, 09.08.2021

"Их не так много". Каким святым молятся об исцелении

В понедельник православные чтут память Пантелеимона-целителя, которому обычно молятся, когда болеют. Кроме него в народных традициях есть целый список святых,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:00

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Никита Бизин. В понедельник православные чтут память Пантелеимона-целителя, которому обычно молятся, когда болеют. Кроме него в народных традициях есть целый список святых, "специализирующихся" на определенных недугах. Как Церковь относится к такой "медицине" — в материале РИА Новости."Святой главный врач"До наших дней дошли лишь некоторые факты из биографии Пантелеимона-целителя. Он родился в конце III века в Никомедии (недалеко от современного Стамбула) в знатной семье. Ему дали имя Пантолеон, что в переводе с греческого — "во всем лев". Позже отец отправил сына в языческую школу обучаться врачебному мастерству. Вскоре юноша познакомился с пресвитером Никомедии Ермолаем, который крестил его под именем Пантелеимон —"всемилостивый".Став врачом, он помогал больным безвозмездно. Местные лекари, бравшие за услуги немалую плату, возмутились и донесли императору. Правитель приказал жестоко пытать целителя, а после — казнить. За перенесенные страдания Церковь возвела Пантелеимона в сан великомученика. Народ же сохранил о нем память как о святом, который лечил людей именем Христа.Особую любовь Пантелеимон снискал в Русской церкви, где его почитали с конца XI века. В народе зародилась традиция: если что-то болит — иди к иконе Целителя. В современной России репутация "святого главного врача" сохранилась. Правда, со временем он оказался не единственным, кто помогает в лечении недугов.Древние корни новой традицииСегодня в Сети можно найти подробные списки с указаниями, кому надо молиться при той или иной болезни. Так, у Иоанна Предтечи просят избавления от головных болей. А святая Параскева Римская помогает при болезнях глаз. Вопрос, как возникли эти обычаи."Традиция обращаться к святым за облегчением недугов берет начало после Крещения Руси, — объясняет замглавы Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества Екатерина Дорохова. — Тогда медицина ассоциировалась уже не с языческими богами, а с христианскими святыми".Фольклорист уточняет, что к святому покровительству со временем прибавляли все новые и новые элементы. Поэтому сегодня можно встретить столь подробные "медицинские реестры".Подсказки из жизни святыхУченые иногда связывают подобные народные поверья с агиографией (житиями святых). Например, многие считают, что Параскева Римская лечит глазные болезни. Почему — ответ в житии святой.Она родилась в богатой языческой семье, но после смерти родителей раздала все имущество и посвятила себя проповеди учения Христа. За это римский император Антонин велел бросить женщину в котел с кипящей смолой. Та осталась невредимой. Монарх удивился и приказал Параскеве плеснуть на него содержимым — горячая смесь выжгла императору глаза. Раскаявшись, Антонин взмолился святой о прощении, и она вернула правителю зрение. Поэтому на иконах Параскеву всегда изображают с чашей, в которой лежат человеческие глаза."Такие интересные подробности из житийной литературы нередко становились основанием для того, чтобы связать с лечением конкретного недуга имя святого, в чьих житиях есть указание на различные физические страдания", — поясняет Дорохова.Однако ученые каждый раз вынуждены проводить настоящее расследование, чтобы выяснить, насколько давно святого почитают в качестве знатока болезни. Ведь часто то, что выдают за древнюю традицию, оказывается продуктом народного творчества последних лет.Опасная тенденцияПоэтому церковь негативно относится к подобным тенденциям. Ведь почитание святых как целителей превращается в очередной народно-магический обряд, не имеющий ничего общего с христианской верой. Кроме того, это сильно преувеличивает возможности заступников, делает из них знахарей и волшебников."Обращаясь к святым, мы действительно можем получить исцеление. Но молитвы от разных болезней, которые пропагандируют в интернете, искажают главную идею: исцеление мы можем получить лишь верой и терпеливым отношением к нашему прошению. В противном случае вера становится суеверием", — говорит протоиерей Александр Ильяшенко.Он подчеркивает, что святые для верующих — проводники молитв: "Через угодников Божиих человек обращается напрямую к Господу, и Тот по заступничеству святых выполнит людские просьбы".Верный рецептСуществует и особое церковное таинство, помогающее в исцелении: верующий может совершить елеосвящение, или соборование.В послании апостола Иакова священнодействие описывается так: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и воставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему".Причем проводят елеосвящение не только в храмах, но и дома."Таинство даровано нам Господом Богом для духовного и физического благополучия. У него есть две составляющие. Первая — духовная: для спасения необходимо, чтобы Господь простил нам грехи. Но не все их мы храним в памяти. А именно в этом таинстве Господь прощает и забытое. Заодно подает и физическое исцеление", — объясняет протоиерей.Каким бы недугом ни страдал верующий, он всегда должен помнить о главном "рецепте" выздоровления. Обращаться к святым за помощью можно и нужно. При этом молиться необходимо с верой, взывая не к самому святому, а через него — к Богу. Кроме того, в качестве дополнительной поддержки болящий может попросить священника совершить над ним таинство елеосвящения.

https://ria.ru/20210710/molitva-1740746886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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