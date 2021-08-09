https://ria.ru/20210809/svyaschennik-1745121134.html

Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу

Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу - РИА Новости, 09.08.2021

Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу

Беженец из Руанды, подозреваемый в убийстве католического священника во французском департаменте Вандея освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическую... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:30

2021-08-09T22:30

2021-08-09T22:30

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министерство внутренних дел франции

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Беженец из Руанды, подозреваемый в убийстве католического священника во французском департаменте Вандея освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическую больницу, передает телеканал BFM TV со ссылкой на информированные источники.По данным источников телеканала, психологическое состояние преступника сочли несовместимым с режимом содержания под стражей.В департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар) на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его. Подозреваемый был сразу взят под стражу.Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.По данным СМИ, в прошлом году руандиец был освобожден, однако находился под судебным надзором, проживая в католической конгрегации в коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в ожидании суда по делу о поджоге собора, который может состояться в 2022 году.Прибывший на место трагедии глава МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил, что преступника нельзя было выслать из страны после первого преступления, так как он находился под судебным надзором.Возгорание в соборе Нанта произошло в июле 2020 года. В результате пожара, в частности, был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, выходца из Руанды, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Позднее он признался в поджоге храма. Сообщалось, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тысяч евро штрафа.

https://ria.ru/20210809/konvert-1745016341.html

https://ria.ru/20210103/strelba-1591927358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, нант, франция, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен