Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/svyaschennik-1745121134.html
Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу
Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу - РИА Новости, 09.08.2021
Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу
Беженец из Руанды, подозреваемый в убийстве католического священника во французском департаменте Вандея освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическую... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:30
2021-08-09T22:30
в мире
справки
нант
франция
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/105637/24/1056372473_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_929c771b7d657e9be8a5acb9d8b0ff5b.jpg
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Беженец из Руанды, подозреваемый в убийстве католического священника во французском департаменте Вандея освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическую больницу, передает телеканал BFM TV со ссылкой на информированные источники.По данным источников телеканала, психологическое состояние преступника сочли несовместимым с режимом содержания под стражей.В департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар) на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его. Подозреваемый был сразу взят под стражу.Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.По данным СМИ, в прошлом году руандиец был освобожден, однако находился под судебным надзором, проживая в католической конгрегации в коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в ожидании суда по делу о поджоге собора, который может состояться в 2022 году.Прибывший на место трагедии глава МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил, что преступника нельзя было выслать из страны после первого преступления, так как он находился под судебным надзором.Возгорание в соборе Нанта произошло в июле 2020 года. В результате пожара, в частности, был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, выходца из Руанды, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Позднее он признался в поджоге храма. Сообщалось, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тысяч евро штрафа.
https://ria.ru/20210809/konvert-1745016341.html
https://ria.ru/20210103/strelba-1591927358.html
нант
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/105637/24/1056372473_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_8b961fcef57bb93a728c235428d8504a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, справки, нант, франция, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен
22:30 09.08.2021
 
Во Франции подозреваемого в убийстве священника поместили в психбольницу

Во Франции подозреваемого в убийстве католического священника поместили в психиатрическую больницу

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПразднование католической Пасхи в Санкт-Петербурге
Празднование католической Пасхи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Беженец из Руанды, подозреваемый в убийстве католического священника во французском департаменте Вандея освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическую больницу, передает телеканал BFM TV со ссылкой на информированные источники.
По данным источников телеканала, психологическое состояние преступника сочли несовместимым с режимом содержания под стражей.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 11:58Религия
СМИ: папе Римскому послали конверт с тремя пулями
В департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар) на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его. Подозреваемый был сразу взят под стражу.
Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.
По данным СМИ, в прошлом году руандиец был освобожден, однако находился под судебным надзором, проживая в католической конгрегации в коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в ожидании суда по делу о поджоге собора, который может состояться в 2022 году.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 23:23
Преступник застрелил пастора в техасской церкви
Прибывший на место трагедии глава МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил, что преступника нельзя было выслать из страны после первого преступления, так как он находился под судебным надзором.
Возгорание в соборе Нанта произошло в июле 2020 года. В результате пожара, в частности, был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, выходца из Руанды, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Позднее он признался в поджоге храма. Сообщалось, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тысяч евро штрафа.
 
В миреСправкиНантФранцияМинистерство внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния