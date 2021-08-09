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В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца
В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца - РИА Новости, 09.08.2021
В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца
Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника несогласованной акции, прошедшей 23 января в Москве, Александра Федерякова, ему вменялось... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:35
2021-08-09T13:42
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника несогласованной акции, прошедшей 23 января в Москве, Александра Федерякова, ему вменялось распыление газового баллончика в лицо росгвардейцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Федерякова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья - ред.), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, 23 января мужчина вблизи Трубной площади распылил содержимое аэрозольного баллона в лицо сотруднику Росгвардии и скрылся. Как удалось установить сотрудникам СК и ГУМВД по Москве, фигурант дела - уроженец Томска 1984 года рождения. Решения суда Федеряков ждал в СИЗО.Вину подсудимый не признал. Защита утверждала, что суду были представлены видеодоказательства, свидетельствующие, что Федеряков даже не держал баллончик в руках.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
13:35 09.08.2021 (обновлено: 13:42 09.08.2021)
 
В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца

Участника протестов Федерякова, брызнувшего в росгвардейца газом, приговорили к полутора годам

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника несогласованной акции, прошедшей 23 января в Москве, Александра Федерякова, ему вменялось распыление газового баллончика в лицо росгвардейцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Федерякова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья - ред.), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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По данным следствия, 23 января мужчина вблизи Трубной площади распылил содержимое аэрозольного баллона в лицо сотруднику Росгвардии и скрылся. Как удалось установить сотрудникам СК и ГУМВД по Москве, фигурант дела - уроженец Томска 1984 года рождения. Решения суда Федеряков ждал в СИЗО.
Вину подсудимый не признал. Защита утверждала, что суду были представлены видеодоказательства, свидетельствующие, что Федеряков даже не держал баллончик в руках.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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