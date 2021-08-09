https://ria.ru/20210809/sud-1745037754.html

В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца

В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца

Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника несогласованной акции, прошедшей 23 января в Москве, Александра Федерякова, ему вменялось... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:35

2021-08-09T13:35

2021-08-09T13:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника несогласованной акции, прошедшей 23 января в Москве, Александра Федерякова, ему вменялось распыление газового баллончика в лицо росгвардейцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Федерякова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья - ред.), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, 23 января мужчина вблизи Трубной площади распылил содержимое аэрозольного баллона в лицо сотруднику Росгвардии и скрылся. Как удалось установить сотрудникам СК и ГУМВД по Москве, фигурант дела - уроженец Томска 1984 года рождения. Решения суда Федеряков ждал в СИЗО.Вину подсудимый не признал. Защита утверждала, что суду были представлены видеодоказательства, свидетельствующие, что Федеряков даже не держал баллончик в руках.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.

https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия