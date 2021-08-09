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В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки
В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки - РИА Новости, 09.08.2021
В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки
Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T02:30
2021-08-09T02:30
в мире
мексика
гуанахуато (штат)
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.Глава местного МВД Либия Гарсия в своем блоге в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.В ночь на субботу в том же муниципалитете Ирапуато произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание.СМИ отмечают, что в районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.Половина умышленных убийств в Мексике приходится по статистике 2020 года (35 484 случаев) на шесть штатов республики. Помимо Гуанахуато, где происходит максимальное число таких преступлений - 4510 за год, - наивысший уровень преступности зафиксирован в Нижней Калифорнии, штате Мехико, Чиуауа, Халиско и Мичоакане. Среди городов лидируют Тихуана, Хуарес, Леон, Селайя и Кулиакан. В среднем в 2019-2020 годах каждые сутки на территории страны совершалось 97 умышленных убийств.
https://ria.ru/20210705/strelba-1740002137.html
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мексика
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в мире, мексика, гуанахуато (штат)
02:30 09.08.2021
 
В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

В мексиканском Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМексиканская полиция
Мексиканская полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.

"В ночь на воскресенье были убиты семеро мужчин и одна женщина, которые собрались на вечеринке в районе Санта-Мария", - говорится в материале издания Sol de Irapuato со ссылкой на местные власти.

Глава местного МВД Либия Гарсия в своем блоге в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.
В ночь на субботу в том же муниципалитете Ирапуато произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание.
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СМИ отмечают, что в районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.
Половина умышленных убийств в Мексике приходится по статистике 2020 года (35 484 случаев) на шесть штатов республики. Помимо Гуанахуато, где происходит максимальное число таких преступлений - 4510 за год, - наивысший уровень преступности зафиксирован в Нижней Калифорнии, штате Мехико, Чиуауа, Халиско и Мичоакане. Среди городов лидируют Тихуана, Хуарес, Леон, Селайя и Кулиакан. В среднем в 2019-2020 годах каждые сутки на территории страны совершалось 97 умышленных убийств.
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