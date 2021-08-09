https://ria.ru/20210809/strelba-1744978941.html

В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки - РИА Новости, 09.08.2021

В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T02:30

2021-08-09T02:30

2021-08-09T02:30

в мире

мексика

гуанахуато (штат)

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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.Глава местного МВД Либия Гарсия в своем блоге в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.В ночь на субботу в том же муниципалитете Ирапуато произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание.СМИ отмечают, что в районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.Половина умышленных убийств в Мексике приходится по статистике 2020 года (35 484 случаев) на шесть штатов республики. Помимо Гуанахуато, где происходит максимальное число таких преступлений - 4510 за год, - наивысший уровень преступности зафиксирован в Нижней Калифорнии, штате Мехико, Чиуауа, Халиско и Мичоакане. Среди городов лидируют Тихуана, Хуарес, Леон, Селайя и Кулиакан. В среднем в 2019-2020 годах каждые сутки на территории страны совершалось 97 умышленных убийств.

https://ria.ru/20210705/strelba-1740002137.html

https://ria.ru/20210625/strelba-1738531782.html

мексика

гуанахуато (штат)

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2021

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в мире, мексика, гуанахуато (штат)