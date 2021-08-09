В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки
В мексиканском Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.
"В ночь на воскресенье были убиты семеро мужчин и одна женщина, которые собрались на вечеринке в районе Санта-Мария", - говорится в материале издания Sol de Irapuato со ссылкой на местные власти.
Глава местного МВД Либия Гарсия в своем блоге в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.
В ночь на субботу в том же муниципалитете Ирапуато произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание.
СМИ отмечают, что в районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.
Половина умышленных убийств в Мексике приходится по статистике 2020 года (35 484 случаев) на шесть штатов республики. Помимо Гуанахуато, где происходит максимальное число таких преступлений - 4510 за год, - наивысший уровень преступности зафиксирован в Нижней Калифорнии, штате Мехико, Чиуауа, Халиско и Мичоакане. Среди городов лидируют Тихуана, Хуарес, Леон, Селайя и Кулиакан. В среднем в 2019-2020 годах каждые сутки на территории страны совершалось 97 умышленных убийств.