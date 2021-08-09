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В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать
В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать - РИА Новости, 09.08.2021
В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать
Мужчина в Тульской области убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать, следователи возбудили уголовное, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:24
2021-08-09T01:24
2021-08-09T05:00
происшествия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина в Тульской области убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать, следователи возбудили уголовное, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино Щекинского района Тульской области местный житель 1952 года рождения в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
01:24 09.08.2021 (обновлено: 05:00 09.08.2021)
В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать
В Тульской области мужчина убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать