https://ria.ru/20210809/steklov-1745011047.html

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 09.08.2021

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:33

2021-08-09T11:33

2021-08-09T11:33

культура

общество

владимир стеклов

новости культуры

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Состояние стабильное. Идет на поправку", - сказал Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".

https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир стеклов, новости культуры, коронавирус в россии