Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210809/steklov-1745011047.html
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 09.08.2021
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
культура
общество
владимир стеклов
новости культуры
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401743_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_5d4d32d1c683d7f022e3500949108ee0.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Состояние стабильное. Идет на поправку", - сказал Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401743_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3746859677993efb8b5e09f04037f9ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир стеклов, новости культуры, коронавирус в россии
11:33 09.08.2021
 
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Директор МСХТ Банковский рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Стеклова

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Владимир Стеклов на съемках фильма "В Кейптаунском порту"
Актер Владимир Стеклов на съемках фильма В Кейптаунском порту - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.
"Состояние стабильное. Идет на поправку", - сказал Банковский.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:35Шоубиз
Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы
 
КультураОбществоВладимир СтекловНовости культурыКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния