https://ria.ru/20210809/steklov-1745011047.html
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 09.08.2021
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
культура
общество
владимир стеклов
новости культуры
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Состояние стабильное. Идет на поправку", - сказал Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
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общество, владимир стеклов, новости культуры, коронавирус в россии
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Директор МСХТ Банковский рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Стеклова