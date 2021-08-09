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https://ria.ru/20210809/sportsmeny-1745044654.html
Спортсмены Подмосковья завоевали более четверти наград на Олимпиаде в Токио
Спортсмены Подмосковья завоевали более четверти наград на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 09.08.2021
Спортсмены Подмосковья завоевали более четверти наград на Олимпиаде в Токио
Спортсмены из Московской области завоевали 21 из 71 награды российской команды на летних Олимпийских играх в Токио, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:05
2021-08-09T23:37
новости подмосковья
олимпиада
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спортсмены из Московской области завоевали 21 из 71 награды российской команды на летних Олимпийских играх в Токио, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Россияне на завершившихся накануне Играх-2020 заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88)."Последние несколько недель мы все переживали за наших олимпийцев... Мы рады, что наши ребята заслужили 71 медаль, из них 21 медаль была принесена &lt;…&gt; ребятами, которые проживают, занимаются большим спортом в Подмосковье", — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.Губернатор выразил спортсменам свои поздравления и отметил, что сборная была на высоте."Они большие молодцы", — подчеркнул он.Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC).
https://ria.ru/20210805/vorobev-1744596089.html
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олимпиада, московская область (подмосковье), андрей воробьев
14:05 09.08.2021 (обновлено: 23:37 09.08.2021)
 

Спортсмены Подмосковья завоевали более четверти наград на Олимпиаде в Токио

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спортсмены из Московской области завоевали 21 из 71 награды российской команды на летних Олимпийских играх в Токио, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Россияне на завершившихся накануне Играх-2020 заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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"Последние несколько недель мы все переживали за наших олимпийцев... Мы рады, что наши ребята заслужили 71 медаль, из них 21 медаль была принесена <…> ребятами, которые проживают, занимаются большим спортом в Подмосковье", — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор выразил спортсменам свои поздравления и отметил, что сборная была на высоте.
"Они большие молодцы", — подчеркнул он.
Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC).
 
Новости ПодмосковьяОлимпиадаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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