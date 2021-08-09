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У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:43
2021-08-09T15:59
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом союзе двух стран."Они (противники с Запада - ред.) нас не возьмут уже голыми руками. Никогда. А тем более, у нас военно-политический союз жесткий с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров. Никаких", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко убежден, что Россия всегда поддержит Белоруссию в этом плане.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
15:43 09.08.2021 (обновлено: 15:59 09.08.2021)
 
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: у нас с Россией жесткий военно-политический союз

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом союзе двух стран.
"Они (противники с Запада - ред.) нас не возьмут уже голыми руками. Никогда. А тем более, у нас военно-политический союз жесткий с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров. Никаких", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.
Лукашенко убежден, что Россия всегда поддержит Белоруссию в этом плане.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 18:26Союзное государство
Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии
 
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