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У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко

У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021

У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:43

2021-08-09T15:43

2021-08-09T15:59

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом союзе двух стран."Они (противники с Запада - ред.) нас не возьмут уже голыми руками. Никогда. А тем более, у нас военно-политический союз жесткий с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров. Никаких", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко убежден, что Россия всегда поддержит Белоруссию в этом плане.

https://ria.ru/20210803/zakharova-1744222651.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия