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У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:43
2021-08-09T15:43
2021-08-09T15:59
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белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад не возьмет республику "голыми руками", так как уверен в поддержке РФ и жестком военно-политическом союзе двух стран."Они (противники с Запада - ред.) нас не возьмут уже голыми руками. Никогда. А тем более, у нас военно-политический союз жесткий с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров. Никаких", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко убежден, что Россия всегда поддержит Белоруссию в этом плане.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
15:43 09.08.2021 (обновлено: 15:59 09.08.2021)
У Белоруссии с Россией жесткий военно-политический союз, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: у нас с Россией жесткий военно-политический союз