https://ria.ru/20210809/sochi-1744996788.html

В Сочи вновь подтопило улицы

В Сочи вновь подтопило улицы - РИА Новости, 09.08.2021

В Сочи вновь подтопило улицы

Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:02

2021-08-09T10:02

2021-08-09T10:02

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди. Сообщения поступают в основном из Адлерского и Хостинского районов."Домой сегодня не попаду", - комментирует видео один из пользователей социальных сетей.Ранее главным управлением МЧС Краснодарского края сообщалось, что с 8 по 9 августа на курорте действует штормовое предупреждение, возможно образование смерчей, ливней с грозами, подъем уровня воды в реках.

https://ria.ru/20210808/groza-1744903119.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)