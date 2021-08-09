https://ria.ru/20210809/sochi-1744996788.html
В Сочи вновь подтопило улицы
В Сочи вновь подтопило улицы - РИА Новости, 09.08.2021
В Сочи вновь подтопило улицы
Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:02
2021-08-09T10:02
2021-08-09T10:02
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739940949_0:244:3020:1943_1920x0_80_0_0_b73cc3c5512774bbf193e3cb4bc5e96c.jpg
СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди. Сообщения поступают в основном из Адлерского и Хостинского районов."Домой сегодня не попаду", - комментирует видео один из пользователей социальных сетей.Ранее главным управлением МЧС Краснодарского края сообщалось, что с 8 по 9 августа на курорте действует штормовое предупреждение, возможно образование смерчей, ливней с грозами, подъем уровня воды в реках.
https://ria.ru/20210808/groza-1744903119.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739940949_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_4aa7136fa55350a54a21e36525aed12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи вновь подтопило улицы
В Сочи вновь подтопило улицы после ночных ливней