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В Сочи вновь подтопило улицы
В Сочи вновь подтопило улицы - РИА Новости, 09.08.2021
В Сочи вновь подтопило улицы
Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:02
2021-08-09T10:02
происшествия
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди. Сообщения поступают в основном из Адлерского и Хостинского районов."Домой сегодня не попаду", - комментирует видео один из пользователей социальных сетей.Ранее главным управлением МЧС Краснодарского края сообщалось, что с 8 по 9 августа на курорте действует штормовое предупреждение, возможно образование смерчей, ливней с грозами, подъем уровня воды в реках.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:02 09.08.2021
 
В Сочи вновь подтопило улицы

В Сочи вновь подтопило улицы после ночных ливней

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России устраняют последствия подтопления на одной из улиц в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
Сотрудники МЧС России устраняют последствия подтопления на одной из улиц в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Сильные ливни снова подтопили улицы Сочи в ночь 9 августа, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди. Сообщения поступают в основном из Адлерского и Хостинского районов.
"Домой сегодня не попаду", - комментирует видео один из пользователей социальных сетей.
Ранее главным управлением МЧС Краснодарского края сообщалось, что с 8 по 9 августа на курорте действует штормовое предупреждение, возможно образование смерчей, ливней с грозами, подъем уровня воды в реках.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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