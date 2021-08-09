08:33 09.08.2021 (обновлено: 08:47 09.08.2021)
Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму
Памфилова: у иноагентов такое же право на освещение выборов в Госдуму, как у других СМИ
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках. Единственное, в соответствии с законом, они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем", - сказала Памфилова.
По ее словам, у ЦИК РФ - абсолютно либеральная аккредитация: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках. "Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты - наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно", - добавила Памфилова.