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Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму
Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021
Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму
СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:33
2021-08-09T08:47
политика
госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова."Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках. Единственное, в соответствии с законом, они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем", - сказала Памфилова.По ее словам, у ЦИК РФ - абсолютно либеральная аккредитация: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках. "Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты - наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно", - добавила Памфилова.
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политика, госдума рф, элла памфилова, россия
08:33 09.08.2021 (обновлено: 08:47 09.08.2021)
 
Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму

Памфилова: у иноагентов такое же право на освещение выборов в Госдуму, как у других СМИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках. Единственное, в соответствии с законом, они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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По ее словам, у ЦИК РФ - абсолютно либеральная аккредитация: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках. "Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты - наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно", - добавила Памфилова.
 
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