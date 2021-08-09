https://ria.ru/20210809/smi-1744988504.html

Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму

Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021

Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов на освещение выборов в Госдуму

СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:33

2021-08-09T08:33

2021-08-09T08:47

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сохраняют те же права и возможности быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова."Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках. Единственное, в соответствии с законом, они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем", - сказала Памфилова.По ее словам, у ЦИК РФ - абсолютно либеральная аккредитация: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках. "Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты - наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20210809/obse-1744988126.html

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политика, госдума рф, элла памфилова, россия