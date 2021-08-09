https://ria.ru/20210809/slava-1745079462.html

У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование

У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование - РИА Новости, 09.08.2021

У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование

Певица Слава в Instagram рассказала, что во время недавнего пожара в Москве у нее сгорело дорогостоящее концертное оборудование. Оно показывало видеоконтент и... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T21:04

2021-08-09T21:04

2021-08-09T21:04

шоубиз

москва

певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица Слава в Instagram рассказала, что во время недавнего пожара в Москве у нее сгорело дорогостоящее концертное оборудование. Оно показывало видеоконтент и стоило, по словам певицы, "тучу денег".Немного успокоившись, звезда пришла к заключению, что не стоит расстраиваться. Певица отметила, что "все горит, города, леса, склады", и потеря оборудования по сравнению с происходящим вокруг – ерунда."Заработаю и куплю еще круче! И будем зажигать, конечно, в переносном смысле этого слова!", – эмоционально написала Слава.Этот год выдался для певицы психологически сложным: звезда периодически жалуется в соцсетях на плохое настроение и грозится уйти из Сети. Также в этом году умерла мама исполнительницы – ее уход певица восприняла очень болезненно.

https://ria.ru/20210708/slava-1740460014.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, певица слава (анастасия сланевская)