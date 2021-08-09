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У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование
У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование - РИА Новости, 09.08.2021
У певицы Славы во время пожара в Москве сгорело дорогое оборудование
Певица Слава в Instagram рассказала, что во время недавнего пожара в Москве у нее сгорело дорогостоящее концертное оборудование. Оно показывало видеоконтент и... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:04
2021-08-09T21:04
2021-08-09T21:04
шоубиз
москва
певица слава (анастасия сланевская)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица Слава в Instagram рассказала, что во время недавнего пожара в Москве у нее сгорело дорогостоящее концертное оборудование. Оно показывало видеоконтент и стоило, по словам певицы, "тучу денег".Немного успокоившись, звезда пришла к заключению, что не стоит расстраиваться. Певица отметила, что "все горит, города, леса, склады", и потеря оборудования по сравнению с происходящим вокруг – ерунда."Заработаю и куплю еще круче! И будем зажигать, конечно, в переносном смысле этого слова!", – эмоционально написала Слава.Этот год выдался для певицы психологически сложным: звезда периодически жалуется в соцсетях на плохое настроение и грозится уйти из Сети. Также в этом году умерла мама исполнительницы – ее уход певица восприняла очень болезненно.
https://ria.ru/20210708/slava-1740460014.html
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москва, певица слава (анастасия сланевская)