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https://ria.ru/20210316/slava-1601452456.html
Певица Слава рассказала о трагедии в ее семье
Певица Слава рассказала о трагедии в ее семье
Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram о трагедии, которая произошла в ее семье. Месяц назад не стало мамы исполнительницы, но сообщить об... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:01
2021-03-16T13:01
пандемия
коронавирус в россии
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram о трагедии, которая произошла в ее семье. Месяц назад не стало мамы исполнительницы, но сообщить об этом публично она смогла только сейчас."Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже. Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное здоровым", — написала Слава.В публикации она вспомнила еще об одной тяжелой утрате: пять лет назад не стало ее отца: он погиб в автомобильной катастрофе. "Врезалась пьяная молодежь. Человек просто стоял и ждал зеленый свет", — рассказала исполнительница.В комментариях пользователи выразили ей слова соболезнования и пожелали оставаться сильной. "Держитесь. Это очень больно. Но надо жить, дорогая", "Примите соболезнования!" — написали они.
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пандемия, коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, певица слава (анастасия сланевская)

Певица Слава рассказала о трагедии в ее семье

13:01 16.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Слава выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Слава выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram о трагедии, которая произошла в ее семье. Месяц назад не стало мамы исполнительницы, но сообщить об этом публично она смогла только сейчас.
"Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже. Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное здоровым", — написала Слава.
В публикации она вспомнила еще об одной тяжелой утрате: пять лет назад не стало ее отца: он погиб в автомобильной катастрофе. "Врезалась пьяная молодежь. Человек просто стоял и ждал зеленый свет", — рассказала исполнительница.
"И вот мамочка — такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими", — обратилась к подписчикам артистка.
В комментариях пользователи выразили ей слова соболезнования и пожелали оставаться сильной. "Держитесь. Это очень больно. Но надо жить, дорогая", "Примите соболезнования!" — написали они.
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ШоубизпандемияКоронавирус в РоссииШоу-бизнесЗнаменитостизвездыПевица Слава (Анастасия Сланевская)
 
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