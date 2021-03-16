https://ria.ru/20210316/slava-1601452456.html

Певица Слава рассказала о трагедии в ее семье

Певица Слава рассказала о трагедии в ее семье

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram о трагедии, которая произошла в ее семье. Месяц назад не стало мамы исполнительницы, но сообщить об... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

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певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram о трагедии, которая произошла в ее семье. Месяц назад не стало мамы исполнительницы, но сообщить об этом публично она смогла только сейчас."Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже. Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное здоровым", — написала Слава.В публикации она вспомнила еще об одной тяжелой утрате: пять лет назад не стало ее отца: он погиб в автомобильной катастрофе. "Врезалась пьяная молодежь. Человек просто стоял и ждал зеленый свет", — рассказала исполнительница.В комментариях пользователи выразили ей слова соболезнования и пожелали оставаться сильной. "Держитесь. Это очень больно. Но надо жить, дорогая", "Примите соболезнования!" — написали они.

https://ria.ru/20210114/panin-1593012593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, певица слава (анастасия сланевская)