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СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
Уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели 9 человек в больнице Владикавказа, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:48
2021-08-09T21:48
2021-08-09T21:59
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели 9 человек в больнице Владикавказа, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов."По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал он.Ранее сообщалось о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК начал доследственную проверку.РИА Новости
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происшествия, владикавказ, скр
21:48 09.08.2021 (обновлено: 21:59 09.08.2021)
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели девяти человек в больнице во Владикавказе