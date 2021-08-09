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Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса
Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса - РИА Новости, 09.08.2021
Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса
После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T02:08
2021-08-09T02:08
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
георгий сапего
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело. Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik, какие симптомы COVID-19 считаются легкими.По его словам, речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.Симптомы тяжелого течения болезни совсем иные, подчеркнул он."Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов", – пояснил Георгий Сапего.Такие проявления чаще развиваются у не привитых людей с уже накопившимися проблемами со здоровьем."Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", – отметил Георгий Сапего.Прививка резко снижает вероятность более тяжелого варианта COVID-19, напомнил он. Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, заключил врач в интервью радио Sputnik.
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россия, коронавирус covid-19, георгий сапего
02:08 09.08.2021
 
Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

Врач Сапего: после прививки симптомы коронавируса похожи на проявления простуды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента
Медицинский работник у постели пациента - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело. Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik, какие симптомы COVID-19 считаются легкими.
По его словам, речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.
"Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке", – сказал врач.
Симптомы тяжелого течения болезни совсем иные, подчеркнул он.
"Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов", – пояснил Георгий Сапего.
Такие проявления чаще развиваются у не привитых людей с уже накопившимися проблемами со здоровьем.
"Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", – отметил Георгий Сапего.
Прививка резко снижает вероятность более тяжелого варианта COVID-19, напомнил он. Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, заключил врач в интервью радио Sputnik.
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