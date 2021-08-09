https://ria.ru/20210809/simptomy-1744978490.html

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса - РИА Новости, 09.08.2021

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T02:08

2021-08-09T02:08

2021-08-09T02:08

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

георгий сапего

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело. Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik, какие симптомы COVID-19 считаются легкими.По его словам, речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.Симптомы тяжелого течения болезни совсем иные, подчеркнул он."Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов", – пояснил Георгий Сапего.Такие проявления чаще развиваются у не привитых людей с уже накопившимися проблемами со здоровьем."Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", – отметил Георгий Сапего.Прививка резко снижает вероятность более тяжелого варианта COVID-19, напомнил он. Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, заключил врач в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html

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россия, коронавирус covid-19, георгий сапего