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Комик Мирзализаде не признал вину за шутку о русских

Комик Мирзализаде не признал вину за шутку о русских - РИА Новости, 09.08.2021

Комик Мирзализаде не признал вину за шутку о русских

Стендап-комик Идрак Мирзализаде заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, а также извинился перед ними, передает... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:32

2021-08-09T13:32

2021-08-09T14:50

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идрак мирзализаде

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, а также извинился перед ними, передает корреспондент РИА Новости из Таганского суда Москвы."Вину не признаю, но раскаиваюсь… Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно", — сказал артист.Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег по цеху. Они считают, что высказывание Идрака было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.Ранее столичная прокуратура возбудила против комика административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. В ведомстве утверждают, что он публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.Инкриминируемая стендаперу статья предполагает как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста. Юрлицо могут оштрафовать на сумму от 250 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210730/komik-1743677727.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/slepakov-1739026482.html

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происшествия, москва, россия, идрак мирзализаде