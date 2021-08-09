Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/shkoly-1745027962.html
Мишустин рассказал о программе по капремонту школ
Мишустин рассказал о программе по капремонту школ - РИА Новости, 09.08.2021
Мишустин рассказал о программе по капремонту школ
Правительство разрабатывает программу по проведению капитального ремонта в российских школах, многие здания устарели и физически, и морально, заявил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:55
2021-08-09T12:55
общество
образование - общество
школа
владимир путин
михаил мишустин
капремонт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156157/51/1561575183_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_b84e07234f2b4493978269f719bf1a63.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство разрабатывает программу по проведению капитального ремонта в российских школах, многие здания устарели и физически, и морально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Недавно президент проводил совещание по подготовке к новому учебному году. Обсуждали и такую важную тему, как капитальный ремонт школ. По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу, предстоит большая работа", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Президент РФ Владимир Путин во время общения с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым раскритиковал существующие планы по капремонту и попросил ускорить работу.Он также отметил, что власти продолжат помогать регионам и со строительством новых общеобразовательных учреждений.В середине июня во время своей поездки в Пятигорск премьер пообещал помочь со строительством школы в Чермене. Власти Северной Осетии заявили, что из-за секвестирования средств и изменения цен региону требуется дополнительно порядка 35 миллионов рублей.Мишустин в понедельник 9 августа сообщил, что правительство РФ выделит 23,5 миллиона рублей, а строительство школы завершат в 2021 году.
https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html
https://ria.ru/20210619/obuchenie-1737619227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/51/1561575183_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0010667dc4884fd5b89e5ce88d264ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, школа, владимир путин, михаил мишустин, капремонт, россия
12:55 09.08.2021
 
Мишустин рассказал о программе по капремонту школ

Премьер-министр Мишустин: правительство разрабатывает программу по капремонту школ

© Фото : страница "Вадская СОШ" во ВКонтактеШкола в поселке Вад
Школа в поселке Вад - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : страница "Вадская СОШ" во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство разрабатывает программу по проведению капитального ремонта в российских школах, многие здания устарели и физически, и морально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Недавно президент проводил совещание по подготовке к новому учебному году. Обсуждали и такую важную тему, как капитальный ремонт школ. По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу, предстоит большая работа", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Учитель химии ведет дистанционный урок в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:23
Минпросвещения запланировало перевести школы на безбумажные технологии
Президент РФ Владимир Путин во время общения с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым раскритиковал существующие планы по капремонту и попросил ускорить работу.
"Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок – создавать комфортные условия для учебы, роста и развития", - добавил премьер.
Он также отметил, что власти продолжат помогать регионам и со строительством новых общеобразовательных учреждений.
В середине июня во время своей поездки в Пятигорск премьер пообещал помочь со строительством школы в Чермене. Власти Северной Осетии заявили, что из-за секвестирования средств и изменения цен региону требуется дополнительно порядка 35 миллионов рублей.
Мишустин в понедельник 9 августа сообщил, что правительство РФ выделит 23,5 миллиона рублей, а строительство школы завершат в 2021 году.
Школьницы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00
Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы
 
ОбществоОбразование - ОбществоШколаВладимир ПутинМихаил МишустинКапремонтРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния