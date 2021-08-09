https://ria.ru/20210809/shkoly-1745027962.html

Мишустин рассказал о программе по капремонту школ

Мишустин рассказал о программе по капремонту школ - РИА Новости, 09.08.2021

Мишустин рассказал о программе по капремонту школ

Правительство разрабатывает программу по проведению капитального ремонта в российских школах, многие здания устарели и физически, и морально, заявил... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:55

2021-08-09T12:55

2021-08-09T12:55

общество

образование - общество

школа

владимир путин

михаил мишустин

капремонт

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство разрабатывает программу по проведению капитального ремонта в российских школах, многие здания устарели и физически, и морально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Недавно президент проводил совещание по подготовке к новому учебному году. Обсуждали и такую важную тему, как капитальный ремонт школ. По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу, предстоит большая работа", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Президент РФ Владимир Путин во время общения с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым раскритиковал существующие планы по капремонту и попросил ускорить работу.Он также отметил, что власти продолжат помогать регионам и со строительством новых общеобразовательных учреждений.В середине июня во время своей поездки в Пятигорск премьер пообещал помочь со строительством школы в Чермене. Власти Северной Осетии заявили, что из-за секвестирования средств и изменения цен региону требуется дополнительно порядка 35 миллионов рублей.Мишустин в понедельник 9 августа сообщил, что правительство РФ выделит 23,5 миллиона рублей, а строительство школы завершат в 2021 году.

https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html

https://ria.ru/20210619/obuchenie-1737619227.html

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общество, образование - общество, школа, владимир путин, михаил мишустин, капремонт, россия