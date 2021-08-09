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В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:59
2021-08-09T18:59
общество
школа
совет федерации рф
россия
коронавирус в россии
владимир круглый
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. Где-то, возможно, будут ограничения", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.Он не исключил, что часть школьников будет переведена на дистанционный формат обучения.По мнению законодателя, возможны ограничения и при проведении школьных линеек 1 сентября, "они могут проводиться без родителей". "В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному", - сказал политик.Он подчеркнул, что возможные меры ограничения в отношение школьников могут вводиться из-за того, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей и подростков.Законодатель отметил, что с появлением новых штаммов эффективность уже разработанных вакцин, которая была доказана в ходе клинических испытаний, несколько снижается. Шанс на достижение коллективного иммунитета в РФ в краткие сроки почти утерян из-за того, что граждане недостаточно активно проходят иммунизацию, сказал Круглый. Он также отметил, что появление новых штаммов в мире может зависеть от темпов вакцинации граждан, когда пандемия приобретает вяло текущий характер и ее не удается победить.
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общество, школа, совет федерации рф, россия, коронавирус в россии, владимир круглый
16:59 09.08.2021 (обновлено: 18:59 09.08.2021)
 
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19

Сенатор Владимир Круглый не исключил введение эпидемиологических ограничений для школьников

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. Где-то, возможно, будут ограничения", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.
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Он не исключил, что часть школьников будет переведена на дистанционный формат обучения.
По мнению законодателя, возможны ограничения и при проведении школьных линеек 1 сентября, "они могут проводиться без родителей". "В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному", - сказал политик.
Он подчеркнул, что возможные меры ограничения в отношение школьников могут вводиться из-за того, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей и подростков.
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Распространение коронавирусаОбществоШколаСовет Федерации РФРоссияКоронавирус в РоссииВладимир Круглый
 
 
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