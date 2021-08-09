https://ria.ru/20210809/shkola-1745079848.html
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:59
2021-08-09T16:59
2021-08-09T18:59
общество
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коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. Где-то, возможно, будут ограничения", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.Он не исключил, что часть школьников будет переведена на дистанционный формат обучения.По мнению законодателя, возможны ограничения и при проведении школьных линеек 1 сентября, "они могут проводиться без родителей". "В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному", - сказал политик.Он подчеркнул, что возможные меры ограничения в отношение школьников могут вводиться из-за того, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей и подростков.Законодатель отметил, что с появлением новых штаммов эффективность уже разработанных вакцин, которая была доказана в ходе клинических испытаний, несколько снижается. Шанс на достижение коллективного иммунитета в РФ в краткие сроки почти утерян из-за того, что граждане недостаточно активно проходят иммунизацию, сказал Круглый. Он также отметил, что появление новых штаммов в мире может зависеть от темпов вакцинации граждан, когда пандемия приобретает вяло текущий характер и ее не удается победить.
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общество, школа, совет федерации рф, россия, коронавирус в россии, владимир круглый
16:59 09.08.2021 (обновлено: 18:59 09.08.2021)
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
Сенатор Владимир Круглый не исключил введение эпидемиологических ограничений для школьников
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
"Решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. Где-то, возможно, будут ограничения", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.
Он не исключил, что часть школьников будет переведена на дистанционный формат обучения.
По мнению законодателя, возможны ограничения и при проведении школьных линеек 1 сентября, "они могут проводиться без родителей". "В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному", - сказал политик.
Он подчеркнул, что возможные меры ограничения в отношение школьников могут вводиться из-за того, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей и подростков.
Законодатель отметил, что с появлением новых штаммов эффективность уже разработанных вакцин, которая была доказана в ходе клинических испытаний, несколько снижается. Шанс на достижение коллективного иммунитета в РФ в краткие сроки почти утерян из-за того, что граждане недостаточно активно проходят иммунизацию, сказал Круглый. Он также отметил, что появление новых штаммов в мире может зависеть от темпов вакцинации граждан, когда пандемия приобретает вяло текущий характер и ее не удается победить.