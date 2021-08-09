https://ria.ru/20210809/shkola-1745079848.html

В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19

В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021

В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19

Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:59

2021-08-09T16:59

2021-08-09T18:59

общество

школа

совет федерации рф

россия

коронавирус в россии

владимир круглый

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_0:136:2990:1817_1920x0_80_0_0_ce9150be606ca69538f03c5cfb9ace9a.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ряд регионов из-за COVID могут ввести ограничения в школах, переведя часть учащихся на дистанционный формат обучения, полагает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. Где-то, возможно, будут ограничения", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.Он не исключил, что часть школьников будет переведена на дистанционный формат обучения.По мнению законодателя, возможны ограничения и при проведении школьных линеек 1 сентября, "они могут проводиться без родителей". "В общем, я думаю, что линейки 1 сентября пройдут в формате, близком к обычному", - сказал политик.Он подчеркнул, что возможные меры ограничения в отношение школьников могут вводиться из-за того, что новые штаммы коронавируса представляют опасность для детей и подростков.Законодатель отметил, что с появлением новых штаммов эффективность уже разработанных вакцин, которая была доказана в ходе клинических испытаний, несколько снижается. Шанс на достижение коллективного иммунитета в РФ в краткие сроки почти утерян из-за того, что граждане недостаточно активно проходят иммунизацию, сказал Круглый. Он также отметил, что появление новых штаммов в мире может зависеть от темпов вакцинации граждан, когда пандемия приобретает вяло текущий характер и ее не удается победить.

https://ria.ru/20210809/shkoly-1745027962.html

https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, совет федерации рф, россия, коронавирус в россии, владимир круглый