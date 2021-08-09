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Амурская область
https://ria.ru/20210809/sertifikaty-1745036518.html
В Приамурье за год 43 семьи получили "земельные сертификаты"
В Приамурье за год 43 семьи получили "земельные сертификаты" - РИА Новости, 09.08.2021
В Приамурье за год 43 семьи получили "земельные сертификаты"
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что с начала 2021 года 43 семьи получили "земельные сертификаты", это новая для региона мера поддержки... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:30
2021-08-09T13:30
амурская область
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что с начала 2021 года 43 семьи получили "земельные сертификаты", это новая для региона мера поддержки позволяет получить 400 тысяч на приобретение жилья, уплату первоначального взноса по ипотеке, покупку жилья или погашение жилищного кредита.Как сообщает правительство Приамурья, "земельные сертификаты" внедрили в областном центре Приамурья – Благовещенске – в августе 2020 года, а прошлом году их получили 26 благовещенских семей."В прошлом году из регионального и местного бюджетов на реализацию дополнительной меры поддержки было выделено 10,4 миллиона рублей. В этом году на эти цели потратят 20,8 миллиона рублей. Выделенных средств хватит на то, чтобы обеспечить "земельными сертификатами" 52 благовещенских семьи. С начала года "земельные сертификаты" получили 43 семьи. Ещё девять многодетных получат их до конца года", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас в Благовещенске на учёте на бесплатное предоставление в собственность земельных участков стоит 708 семей. "Земельный сертификат" позволяет в течение трёх месяцев обратиться в Благовещенский городской архивный и жилищный центр за оплатой. Сумма сертификата – 400 тысяч рублей – установлена из средней рыночной стоимости земли в городе, имеется ввиду участок площадью в 800 квадратных метров под индивидуальную жилищную застройку.Средства сертификата можно потратить только на решение жилищного вопроса – на покупку участка под застройку, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита (основного долга или процентов) или на приобретение жилья.
https://ria.ru/20210806/priamure-1744726620.html
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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
13:30 09.08.2021
 
В Приамурье за год 43 семьи получили "земельные сертификаты"

Глава Приамурья Орлов: с начала 2021 года 43 семьи получили "земельные сертификаты"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что с начала 2021 года 43 семьи получили "земельные сертификаты", это новая для региона мера поддержки позволяет получить 400 тысяч на приобретение жилья, уплату первоначального взноса по ипотеке, покупку жилья или погашение жилищного кредита.
Как сообщает правительство Приамурья, "земельные сертификаты" внедрили в областном центре Приамурья – Благовещенске – в августе 2020 года, а прошлом году их получили 26 благовещенских семей.
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"В прошлом году из регионального и местного бюджетов на реализацию дополнительной меры поддержки было выделено 10,4 миллиона рублей. В этом году на эти цели потратят 20,8 миллиона рублей. Выделенных средств хватит на то, чтобы обеспечить "земельными сертификатами" 52 благовещенских семьи. С начала года "земельные сертификаты" получили 43 семьи. Ещё девять многодетных получат их до конца года", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Благовещенске на учёте на бесплатное предоставление в собственность земельных участков стоит 708 семей. "Земельный сертификат" позволяет в течение трёх месяцев обратиться в Благовещенский городской архивный и жилищный центр за оплатой. Сумма сертификата – 400 тысяч рублей – установлена из средней рыночной стоимости земли в городе, имеется ввиду участок площадью в 800 квадратных метров под индивидуальную жилищную застройку.
Средства сертификата можно потратить только на решение жилищного вопроса – на покупку участка под застройку, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита (основного долга или процентов) или на приобретение жилья.
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