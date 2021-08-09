https://ria.ru/20210809/sboy-1745046482.html

В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе Telegram произошел масштабный сбой - РИА Новости, 09.08.2021

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:14

2021-08-09T14:14

2021-08-09T14:22

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общество

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telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.Проблемы начались около 13:03 мск, их зафиксировали в России, Украине, Белоруссии и других странах.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".

украина

белоруссия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, общество, технологии, украина, белоруссия, telegram (приложение), россия