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В работе Telegram произошел масштабный сбой
В работе Telegram произошел масштабный сбой - РИА Новости, 09.08.2021
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:14
2021-08-09T14:22
в мире
происшествия
общество
технологии
украина
белоруссия
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.Проблемы начались около 13:03 мск, их зафиксировали в России, Украине, Белоруссии и других странах.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".
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в мире, происшествия, общество, технологии, украина, белоруссия, telegram (приложение), россия
14:14 09.08.2021 (обновлено: 14:22 09.08.2021)
 
В работе Telegram произошел масштабный сбой

Downdetector: пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в его работе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастник митинга в поддержку мессенджера Telegram
Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы начались около 13:03 мск, их зафиксировали в России, Украине, Белоруссии и других странах.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".
 
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