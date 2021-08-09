https://ria.ru/20210809/sarov-1745075654.html

В Сарове потушили все пожары

В Сарове потушили все пожары - РИА Новости, 09.08.2021

В Сарове потушили все пожары

Все очаги пожара на территории закрытого города Саров ликвидированы, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:34

2021-08-09T16:34

2021-08-09T16:39

саров

россия

природные пожары в россии

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Все очаги пожара на территории закрытого города Саров ликвидированы, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Пожар, который уже почти неделю тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в Сарове был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были локализованы в короткие сроки оперативными группами, наблюдалось лишь задымление."В настоящий момент очагов возгорания в пределах ЗАТО Саров нет. Задымление над городом связано с сохраняющимся южным ветром. На территории Сарова превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено", - говорится в сообщении.Отмечается, что предпринятые меры по опашке территорий и созданию минерализованных полос, а также привлечение техники и перераспределение сил показали свою эффективность.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Темниковского района республики, к утру 9 августа общая площадь, пройденная пожаром, составила около 4,3 тысячи гектаров. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992518.html

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

саров

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саров, россия, природные пожары в россии, происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)