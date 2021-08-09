Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/sarov-1745075654.html
В Сарове потушили все пожары
В Сарове потушили все пожары - РИА Новости, 09.08.2021
В Сарове потушили все пожары
Все очаги пожара на территории закрытого города Саров ликвидированы, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:34
2021-08-09T16:39
саров
россия
природные пожары в россии
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/26374/45/263744546_0:206:639:565_1920x0_80_0_0_a845177b7f86770b884cda554c5f5ee2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Все очаги пожара на территории закрытого города Саров ликвидированы, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Пожар, который уже почти неделю тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в Сарове был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были локализованы в короткие сроки оперативными группами, наблюдалось лишь задымление."В настоящий момент очагов возгорания в пределах ЗАТО Саров нет. Задымление над городом связано с сохраняющимся южным ветром. На территории Сарова превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено", - говорится в сообщении.Отмечается, что предпринятые меры по опашке территорий и созданию минерализованных полос, а также привлечение техники и перераспределение сил показали свою эффективность.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Темниковского района республики, к утру 9 августа общая площадь, пройденная пожаром, составила около 4,3 тысячи гектаров. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992518.html
https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html
саров
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/26374/45/263744546_0:146:639:625_1920x0_80_0_0_ed5fc0e64ce0061b4dbfd4f828c946ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саров, россия, природные пожары в россии, происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
16:34 09.08.2021 (обновлено: 16:39 09.08.2021)
 
В Сарове потушили все пожары

Российский федеральный ядерный центр: все очаги пожара на территории города Саров ликвидировали

© Фото : SpotImage, SCANEXСпутник обнаружил пожар недалеко от ядерного центра в Сарове
Спутник обнаружил пожар недалеко от ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : SpotImage, SCANEX
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Все очаги пожара на территории закрытого города Саров ликвидированы, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Пожар, который уже почти неделю тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в Сарове был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были локализованы в короткие сроки оперативными группами, наблюдалось лишь задымление.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 09:26
МЧС рассказало о ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике
"В настоящий момент очагов возгорания в пределах ЗАТО Саров нет. Задымление над городом связано с сохраняющимся южным ветром. На территории Сарова превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предпринятые меры по опашке территорий и созданию минерализованных полос, а также привлечение техники и перераспределение сил показали свою эффективность.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Темниковского района республики, к утру 9 августа общая площадь, пройденная пожаром, составила около 4,3 тысячи гектаров. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
30 июля, 16:23Инфографика
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
 
СаровРоссияПриродные пожары в РоссииПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния