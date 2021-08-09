https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745122917.html

США расширили санкции против Белоруссии

США расширили санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

США расширили санкции против Белоруссии

США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:09

2021-08-09T23:09

2021-08-09T23:09

сша

вашингтон (город)

белоруссия

министерство финансов рф (минфин россии)

беларуськалий

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии.Как заявили в американском Минфине, ограничительные меры коснутся 23 физлиц и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также другие строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.Кроме того, под санкции попали республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.Санкции затронули представителей крупных госкомпаний, среди них - Алексей Олексин, Андрей Бунаков и Леонид Чуро. Вашингтон заблокирует их активы, находящиеся на территории Соединенных штатов.О решении США ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце прошлой недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.

сша

вашингтон (город)

белоруссия

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сша, вашингтон (город), белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), беларуськалий