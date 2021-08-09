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США расширили санкции против Белоруссии
США расширили санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
США расширили санкции против Белоруссии
США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:09
2021-08-09T23:09
сша
вашингтон (город)
белоруссия
министерство финансов рф (минфин россии)
беларуськалий
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии.Как заявили в американском Минфине, ограничительные меры коснутся 23 физлиц и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также другие строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.Кроме того, под санкции попали республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.Санкции затронули представителей крупных госкомпаний, среди них - Алексей Олексин, Андрей Бунаков и Леонид Чуро. Вашингтон заблокирует их активы, находящиеся на территории Соединенных штатов.О решении США ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце прошлой недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.
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сша, вашингтон (город), белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), беларуськалий
23:09 09.08.2021
 
США расширили санкции против Белоруссии

Президент США Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии.
Как заявили в американском Минфине, ограничительные меры коснутся 23 физлиц и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также другие строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.
Кроме того, под санкции попали республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.
Санкции затронули представителей крупных госкомпаний, среди них - Алексей Олексин, Андрей Бунаков и Леонид Чуро. Вашингтон заблокирует их активы, находящиеся на территории Соединенных штатов.
О решении США ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце прошлой недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.
 
СШАВашингтон (город)БелоруссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Беларуськалий
 
 
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