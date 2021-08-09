https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745104774.html

Слуцкий пообещал ответ на санкции Запада против России и Белоруссии

Слуцкий пообещал ответ на санкции Запада против России и Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Слуцкий пообещал ответ на санкции Запада против России и Белоруссии

Новые санкции Вашингтона и Лондона - это нечестная конкуренция в отношении компаний из РФ и Белоруссии, они не останутся без ответа Москвы и Минска, Запад... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:29

2021-08-09T19:29

2021-08-09T19:29

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леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новые санкции Вашингтона и Лондона - это нечестная конкуренция в отношении компаний из РФ и Белоруссии, они не останутся без ответа Москвы и Минска, Запад продолжает действовать в своей парадигме сдерживания, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).Госдепартамент США в понедельник объявил, что Соединенные Штаты приняли решение включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе три - из России: Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также их правопреемников, подразделения и подконтрольные структуры. Также 9 августа правительство Великобритании ввело торговые санкции против Белоруссии, в том числе в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения.Глава комитета отметил, что Запад продолжает действовать в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников.Политик обратил внимание на то, что госдепартамент не привел никаких доказательств того, что научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии."Великобритания не отстает. Лондон ввел новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии. Тут поводом послужили мифические нарушения прав человека. Причем снова не обошлось без удара по российским гражданам - в санкционные списки попал Михаил Гуцериев, которого с Белоруссией связывает комбинат "Славкалий" и проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745081885.html

https://ria.ru/20210809/evropa-1745095835.html

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белоруссия

великобритания

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в мире, сша, белоруссия, великобритания, госдума рф, санкции, леонид слуцкий (политик), россия