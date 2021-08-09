Слуцкий пообещал ответ на санкции Запада против России и Белоруссии
Депутат Слуцкий: санкции Запада против России и Белоруссии не останутся без ответа
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новые санкции Вашингтона и Лондона - это нечестная конкуренция в отношении компаний из РФ и Белоруссии, они не останутся без ответа Москвы и Минска, Запад продолжает действовать в своей парадигме сдерживания, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Госдепартамент США в понедельник объявил, что Соединенные Штаты приняли решение включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе три - из России: Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также их правопреемников, подразделения и подконтрольные структуры. Также 9 августа правительство Великобритании ввело торговые санкции против Белоруссии, в том числе в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения.
Глава комитета отметил, что Запад продолжает действовать в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников.
"На словах - борьба за мир во всем мире и защита прав человека. А на деле - обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств. Так или иначе, убежден, что соответствующие шаги не останутся без ответа Москвы и Минска", - написал Слуцкий.
Политик обратил внимание на то, что госдепартамент не привел никаких доказательств того, что научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Великобритания не отстает. Лондон ввел новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии. Тут поводом послужили мифические нарушения прав человека. Причем снова не обошлось без удара по российским гражданам - в санкционные списки попал Михаил Гуцериев, которого с Белоруссией связывает комбинат "Славкалий" и проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината", - добавил Слуцкий.