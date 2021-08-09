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Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии

Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:52

2021-08-09T14:52

2021-08-09T14:58

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сша

белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти "прихвостнями американцев".Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии."Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729367342.html

сша

белоруссия

великобритания

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в мире, сша, белоруссия, великобритания, александр лукашенко