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Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии
Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:52
2021-08-09T14:58
в мире
сша
белоруссия
великобритания
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти "прихвостнями американцев".Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии."Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
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в мире, сша, белоруссия, великобритания, александр лукашенко
14:52 09.08.2021 (обновлено: 14:58 09.08.2021)
 
Лукашенко прокомментировал новые санкции Британии против Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко в ответ на новые санкции назвал Британию прихвостнями американцев

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти "прихвостнями американцев".
Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
"Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
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В миреСШАБелоруссияВеликобританияАлександр Лукашенко
 
 
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