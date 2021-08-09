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Греция попросила у России второй самолет для тушения пожаров
Греция попросила у России второй самолет для тушения пожаров - РИА Новости, 09.08.2021
Греция попросила у России второй самолет для тушения пожаров
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым запросил второй самолёт Без-200 для... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:25
2021-08-09T13:35
в мире
греция
никос дендиас
россия
сергей лавров
бе-200
аттика
пелопоннес (область)
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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым запросил второй самолёт Без-200 для тушения лесных пожаров."Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой С.Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами и была просьба обсудить возможность направить ещё один Бе-200 на помощь", - написал Дендиас в своём аккаунте в Twitter.В Греции с 30 июня находится российский Бе-200, который ежедневно участвует в тушении многочисленных природных пожаров и, по оценкам греков, показал высокую эффективность.Дендиас сообщил, что были также рассмотрены возможности углубления двусторонних отношений Греции и России."В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно предстоящих осенью визитов", - написал глава МИД Греции.По его словам, обсуждались также отношения Евросоюза и Греции и возможность сотрудничества по вопросам гражданской защиты.В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. На прошлой неделе, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из-них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа.
https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744546402.html
https://ria.ru/20210806/pozhary-1744706103.html
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в мире, греция, никос дендиас, россия, сергей лавров, бе-200, аттика, пелопоннес (область)
13:25 09.08.2021 (обновлено: 13:35 09.08.2021)
 
Греция попросила у России второй самолет для тушения пожаров

Глава МИД Греции Дендиас запросил у России второй самолет Бе-200 для тушения пожаров

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым запросил второй самолёт Без-200 для тушения лесных пожаров.
"Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой С.Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами и была просьба обсудить возможность направить ещё один Бе-200 на помощь", - написал Дендиас в своём аккаунте в Twitter.
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В Греции с 30 июня находится российский Бе-200, который ежедневно участвует в тушении многочисленных природных пожаров и, по оценкам греков, показал высокую эффективность.
Дендиас сообщил, что были также рассмотрены возможности углубления двусторонних отношений Греции и России.
"В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно предстоящих осенью визитов", - написал глава МИД Греции.
По его словам, обсуждались также отношения Евросоюза и Греции и возможность сотрудничества по вопросам гражданской защиты.
В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. На прошлой неделе, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из-них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа.
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В миреГрецияНикос ДендиасРоссияСергей ЛавровБе-200АттикаПелопоннес (область)
 
 
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