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Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми
Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми - РИА Новости, 09.08.2021
Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми
Самолет рейса Омск-Москва утром экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия пассажирки, женщина была доставлена в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:39
2021-08-09T09:39
происшествия
пермь
омск
москва
уральские авиалинии
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Самолет рейса Омск-Москва утром экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия пассажирки, женщина была доставлена в больницу краевого центра, после чего борт вылетел в аэропорт назначения, сообщает пресс-служба пермского аэропорта."Самолёт рейса Омск-Москва (Домодедово) совершил посадку в пермском аэропорту в 06.57 (4.57)... В аэропорту женщине (пассажирке) оказали первую помощь силами местной медицинской службы", - говорится в сообщении.Уточняется, что затем пассажирку на "скорой" госпитализировали в одну из больниц города. Самолёт в 08.10 (6.10 мск) вылетел из аэропорта Перми в Москву.На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" находились 229 человек, из них 22 - несовершеннолетние.
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происшествия, пермь, омск, москва, уральские авиалинии
09:39 09.08.2021
 
Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми

Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажирки

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии" совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Самолет рейса Омск-Москва утром экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия пассажирки, женщина была доставлена в больницу краевого центра, после чего борт вылетел в аэропорт назначения, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
"Самолёт рейса Омск-Москва (Домодедово) совершил посадку в пермском аэропорту в 06.57 (4.57)... В аэропорту женщине (пассажирке) оказали первую помощь силами местной медицинской службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что затем пассажирку на "скорой" госпитализировали в одну из больниц города. Самолёт в 08.10 (6.10 мск) вылетел из аэропорта Перми в Москву.
На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" находились 229 человек, из них 22 - несовершеннолетние.
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ПроисшествияПермьОмскМоскваУральские авиалинии
 
 
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