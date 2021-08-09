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Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400 - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:05
2021-08-09T16:05
2021-08-09T16:16
белоруссия
минск
с-400 «триумф»
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит."Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то по сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь… С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, часть сэкономленных средств при строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение в России вооружения, в том числе С-400."Останутся деньги, там идет речь о 300 до 500 миллионов долларов, это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210809/voyna-1745059749.html
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белоруссия, минск, с-400 «триумф», александр лукашенко, россия
16:05 09.08.2021 (обновлено: 16:16 09.08.2021)
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск заинтересован в получении С-400