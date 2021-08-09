https://ria.ru/20210809/s-400-1745069475.html

Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400

Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400 - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:05

2021-08-09T16:05

2021-08-09T16:16

белоруссия

минск

с-400 «триумф»

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/99/1556449933_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b7fa3d34db98de884439869fe08a2846.jpg

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит."Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то по сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь… С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, часть сэкономленных средств при строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение в России вооружения, в том числе С-400."Останутся деньги, там идет речь о 300 до 500 миллионов долларов, это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210809/voyna-1745059749.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745065206.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, минск, с-400 «триумф», александр лукашенко, россия