Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/s-400-1745069475.html
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400 - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:05
2021-08-09T16:16
белоруссия
минск
с-400 «триумф»
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/99/1556449933_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b7fa3d34db98de884439869fe08a2846.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит."Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то по сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь… С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, часть сэкономленных средств при строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение в России вооружения, в том числе С-400."Останутся деньги, там идет речь о 300 до 500 миллионов долларов, это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210809/voyna-1745059749.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745065206.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/99/1556449933_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_bf54ac7ddb0870318deedaa8654c0e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, минск, с-400 «триумф», александр лукашенко, россия
16:05 09.08.2021 (обновлено: 16:16 09.08.2021)
 
Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск заинтересован в получении С-400

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России комплекса С-400, уверен, что республика их получит.
"Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то по сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь… С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:14
Лукашенко заявил о риске мировой войны
По его словам, часть сэкономленных средств при строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение в России вооружения, в том числе С-400.
"Останутся деньги, там идет речь о 300 до 500 миллионов долларов, это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400", - добавил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:42
Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных
 
БелоруссияМинскС-400 «Триумф»Александр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
Лента новостейМолния