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Белоруссия готова открыто расследовать инцидент с Ryanair, заявил Лукашенко
Белоруссия готова открыто расследовать инцидент с Ryanair, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
Белоруссия готова открыто расследовать инцидент с Ryanair, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:56
2021-08-09T14:10
в мире
белоруссия
происшествия
александр лукашенко
ryanair
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, пригласил в том числе и США."По Ryanair (…) так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол. Приезжайте! Идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите - не бьет, не получается", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из США.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали, против него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков". Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Минск возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании, Международная организация гражданской авиации начала расследование и представит 13 сентября доклад по инциденту.Белорусские авиавласти также опубликовали расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером, в ней нет каких-либо угроз в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210804/protasevich-1744375248.html
https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html
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в мире, белоруссия, происшествия, александр лукашенко, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
13:56 09.08.2021 (обновлено: 14:10 09.08.2021)
 
Белоруссия готова открыто расследовать инцидент с Ryanair, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: мы открыты к международному расследованию инцидента с Ryanair

© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, пригласил в том числе и США.
"По Ryanair (…) так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол. Приезжайте! Идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите - не бьет, не получается", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из США.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:06
Протасевич рассказал, кто планировал госпереворот в Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали, против него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков". Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Минск возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании, Международная организация гражданской авиации начала расследование и представит 13 сентября доклад по инциденту.
Белорусские авиавласти также опубликовали расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером, в ней нет каких-либо угроз в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 10:25
Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за ЧП в Минске
 
В миреБелоруссияПроисшествияАлександр ЛукашенкоRyanairРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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