https://ria.ru/20210809/rpts-1745076789.html

РПЦ призвала не допустить, чтобы храмы в Эфиопии пострадали из-за боев

РПЦ призвала не допустить, чтобы храмы в Эфиопии пострадали из-за боев - РИА Новости, 09.08.2021

РПЦ призвала не допустить, чтобы храмы в Эфиопии пострадали из-за боев

Мировое сообщество должно обратить всё внимание на город Лалибэла в Эфиопии, где находятся включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО скальные храмы, чтобы... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:37

2021-08-09T16:37

2021-08-09T16:37

религия

эфиопия

эритрея

иерусалим

юнеско

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

религия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мировое сообщество должно обратить всё внимание на город Лалибэла в Эфиопии, где находятся включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО скальные храмы, чтобы они не пострадали в ходе вооруженных столкновений, сказал РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Сообщения о переходе города Лалибэла в регионе Амхара под контроль мятежников из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) появились в СМИ 5 августа. На следующий день правительство Эфиопии пригрозило мобилизовать все оборонные возможности государства, если гуманитарные инициативы властей, направленные на мирное разрешение конфликта, останутся без ответа."Если древний город Лалибэла, сокровищница мировой и христианской культуры, стал объектом столкновения сторон противостояния в Эфиопии, это может привести к непоправимой трагедии, которая касается всего человечества. Могут пострадать храмы, являющиеся достоянием всемирной культуры, не имеющие аналогов нигде на планете. Все мировое сообщество должно обратить свой взор на Лалибэлу, чтобы там не пострадал ни один святой камень", - сказал иеромонах Стефан, добавив, что комплекс высеченных в скалах монолитных храмов XII - XIII веков является "шедевром первозданной архитектуры на Африканском континенте".Он также обратил внимание на то, что помимо чисто культурного значения храмы Лалибэлы имеют огромную духовную ценность. "Это место называют африканским Иерусалимом, потому что комплекс храмов построен по образу иерусалимских святынь. По намоленности места, по глубине духовного смысла, вложенного создателями этого комплекса, он вполне сравним со святынями первой величины в христианском мире", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что РПЦ "горячо сопереживает христианам в Эфиопии в той ситуации, в которой они сегодня находятся".Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, а спустя некоторое время заняли районы в южной части Тыграя и зашли в соседние регионы Афар и Амхара.

https://ria.ru/20210805/rpts-1744551510.html

https://ria.ru/20210802/uchenye-1744055991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эфиопия, эритрея, иерусалим, юнеско, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, религия