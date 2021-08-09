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Религия
https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете - РИА Новости, 09.08.2021
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете
Сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
религия
русская православная церковь
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в августе в СМИ появилась информация о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы."Мы призываем власти и общество обсудить, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете. Считаем, что свободная пропаганда сатанинских идей безотносительно призывов к совершению преступлений или отсутствию таковых, неотвратимо ведет к разрушению человеческой личности, страданиям. Несомненно, что сатанинское движение было и остается питательной средой для воспитания преступников", - сказал Кипшидзе.Он также призвал задуматься о других "угрозах, которые несет с собой свободная пропаганда сатанизма". "Если мы хотим защитить себя и близких, странно делать вид что пропаганда сатанизма также вписывается в представления о свободе человека, как пропаганда здорового образа жизни или нумизматики", - заключил представитель Русской православной церкви.
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русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, религия
13:44 09.08.2021
 

В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в августе в СМИ появилась информация о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы.
"Мы призываем власти и общество обсудить, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете. Считаем, что свободная пропаганда сатанинских идей безотносительно призывов к совершению преступлений или отсутствию таковых, неотвратимо ведет к разрушению человеческой личности, страданиям. Несомненно, что сатанинское движение было и остается питательной средой для воспитания преступников", - сказал Кипшидзе.
Он также призвал задуматься о других "угрозах, которые несет с собой свободная пропаганда сатанизма". "Если мы хотим защитить себя и близких, странно делать вид что пропаганда сатанизма также вписывается в представления о свободе человека, как пропаганда здорового образа жизни или нумизматики", - заключил представитель Русской православной церкви.
Серапиона Митько - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 15:17Религия
Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ
 
РелигияРусская православная церковьМосковский ПатриархатВахтанг КипшидзеРелигия
 
 
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