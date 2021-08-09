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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210809/rammstein-1745067061.html
Участники Rammstein поддержали паралимпийскую сборную Германии
Участники Rammstein поддержали паралимпийскую сборную Германии - РИА Новости, 09.08.2021
Участники Rammstein поддержали паралимпийскую сборную Германии
В официальном Instagram-аккаунте немецкой рок-группы Rammstein опубликовали тизер в поддержку паралимпийской сборной Германии. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:58
2021-08-09T16:58
культура
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новости культуры
спорт
токио
германия
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В официальном Instagram-аккаунте немецкой рок-группы Rammstein опубликовали тизер в поддержку паралимпийской сборной Германии. В короткое видео вошли кадры со съемок. На них появляются немецкие паралимпийцы, а на фоне звучит трек "Ich Will" из альбома "Mutter" (2001). В конце тизера отображается загадочная дата — 15 августа. Пока неизвестно, что в этот день представят участники Rammstein. Поклонники полагают, это может быть клип или даже альбом. Но в любом случае рокеры уже отлично поддержали своих спортсменов. Открытие Паралимпийский игр в Токио состоится 24 августа. Они продлятся до 5 сентября. От России отобрали более двухсот участников, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).
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rammstein, новости культуры, спорт, токио, германия, россия
16:58 09.08.2021
 

Участники Rammstein поддержали паралимпийскую сборную Германии

© РИА Новости / Антон Стеков / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Антон Стеков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В официальном Instagram-аккаунте немецкой рок-группы Rammstein опубликовали тизер в поддержку паралимпийской сборной Германии.
"Всего наилучшего сборной Германии на Паралимпийских играх", — говорится в тексте публикации.
В короткое видео вошли кадры со съемок. На них появляются немецкие паралимпийцы, а на фоне звучит трек "Ich Will" из альбома "Mutter" (2001). В конце тизера отображается загадочная дата — 15 августа.
Пока неизвестно, что в этот день представят участники Rammstein. Поклонники полагают, это может быть клип или даже альбом. Но в любом случае рокеры уже отлично поддержали своих спортсменов.
Открытие Паралимпийский игр в Токио состоится 24 августа. Они продлятся до 5 сентября. От России отобрали более двухсот участников, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).
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