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Туризм
https://ria.ru/20210809/puteshestviya-1745063040.html
Эксперты рассказали, как попасть в новые открытые для россиян страны
Эксперты рассказали, как попасть в новые открытые для россиян страны - РИА Новости, 09.08.2021
Эксперты рассказали, как попасть в новые открытые для россиян страны
Россия возобновила с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном, эксперты рассказали, что нужно для въезда в эти страны и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:20
2021-08-09T22:20
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия возобновила с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном, эксперты рассказали, что нужно для въезда в эти страны и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.Интерес к Доминикане за последние пару недель вырос на фоне ожидания возобновления перелетов. В период с 24 июля по 9 августа билеты туда запрашивали вдвое чаще по сравнению со средним уровнем за предыдущий месяц.Прямой перелет в августе по направлению Москва — Ла-Романа стоит от 42 тысяч рублей в одну сторону, в сентябре — от 44 тысяч. Цена билета на рейсы с пересадками по направлению Москва — Пунта-Кана в августе – 38 тысяч рублей в одну сторону, в сентябре — от 32 тысяч. Стоимость перелета с пересадками по направлению Москва — Пуэрто-Плата на август – от 46 тысяч рублей в одну сторону, на сентябрь — от 32 тысяч.В стране ограничена работа магазинов и транспорта. Запрещена работа развлекательных центров и спортивных сооружений, введено требование об обязательном ношении масок. Для отдыха в Доминикане российским туристам не нужно сдавать ПЦР-исследование на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты. Социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период отдыха.Все лица, въезжающие в Доминикану, должны заполнить декларацию о состоянии здоровья. После заполнения формы система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы — для въезда в страну и выезда из нее — и получить два QR-кода. Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.По данным продаж сервиса поездок и путешествий, Молдавия входит в пятерку стран, куда оформляются авиабилеты на август-сентябрь. Средний чек составляет 11 832 рубля в одну сторону. Цены на прямые перелеты начинаются от 6,7 тысячи рублей в одну сторону.Все иностранцы и граждане страны, которые будут пересекать границу Молдовы обязаны предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия. Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих языков – румынский, английский или русский. Иначе гости будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда прибыли. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет, транзитные пассажиры и те, у кого есть сертификаты вакцинации.Въезд в Бахрейн разрешен большинству иностранцев, в том числе и россиянам, прибывающим в страну с целью туризма. Запрет распространяется на граждан некоторых арабских стран, а также на пассажиров, которые в течение последних 14 дней были или проезжали транзитом через: Бангладеш, Доминикану, Индию, Индонезию, Ирак, Иран, Малайзию, Мексику, Мозамбик, Монголию, Мьянму, Намибию, Непал, Пакистан, Панаму, Филиппины, Южную Африку, Шри Ланку, Тунис, Уганду, Вьетнам или Зимбабве.По прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. От карантина освобождаются вакцинированные граждане некоторых европейский и арабских государств (России в списке нет). В течение карантина необходимо сдать повторный ПЦР-тест.В Бахрейне действуют ограничительные меры. Запрещены собрания в общественных местах численностью более шести человек, ряд услуг оказывается только при наличии сертификата о вакцинации, введен масочный режим.Цены на прямые рейсы по направлению Москва — Манама в августе и сентябре начинаются от 19,6 тысячи рублей за перелёт в одну сторону.
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новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
22:20 09.08.2021
 

Эксперты рассказали, как попасть в новые открытые для россиян страны

© Depositphotos / Viktor_ALРождественская вечеринка в Доминикане
Рождественская вечеринка в Доминикане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Depositphotos / Viktor_AL
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия возобновила с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном, эксперты рассказали, что нужно для въезда в эти страны и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.
Интерес к Доминикане за последние пару недель вырос на фоне ожидания возобновления перелетов. В период с 24 июля по 9 августа билеты туда запрашивали вдвое чаще по сравнению со средним уровнем за предыдущий месяц.
Прямой перелет в августе по направлению Москва — Ла-Романа стоит от 42 тысяч рублей в одну сторону, в сентябре — от 44 тысяч. Цена билета на рейсы с пересадками по направлению Москва — Пунта-Кана в августе – 38 тысяч рублей в одну сторону, в сентябре — от 32 тысяч. Стоимость перелета с пересадками по направлению Москва — Пуэрто-Плата на август – от 46 тысяч рублей в одну сторону, на сентябрь — от 32 тысяч.
Гражданам России для въезда в Доминиканскую Республику с туристической целью виза не требуется. Перед зоной паспортного контроля оформляется туристическая карточка (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней.
В стране ограничена работа магазинов и транспорта. Запрещена работа развлекательных центров и спортивных сооружений, введено требование об обязательном ношении масок. Для отдыха в Доминикане российским туристам не нужно сдавать ПЦР-исследование на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты. Социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период отдыха.
Все лица, въезжающие в Доминикану, должны заполнить декларацию о состоянии здоровья. После заполнения формы система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы — для въезда в страну и выезда из нее — и получить два QR-кода. Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.
По данным продаж сервиса поездок и путешествий, Молдавия входит в пятерку стран, куда оформляются авиабилеты на август-сентябрь. Средний чек составляет 11 832 рубля в одну сторону. Цены на прямые перелеты начинаются от 6,7 тысячи рублей в одну сторону.
Въезд в страну пассажиров из России разрешен. Между Россией и Молдовой действует безвизовый режим, достаточно заграничного паспорта.
Все иностранцы и граждане страны, которые будут пересекать границу Молдовы обязаны предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия. Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих языков – румынский, английский или русский. Иначе гости будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда прибыли. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет, транзитные пассажиры и те, у кого есть сертификаты вакцинации.
Въезд в Бахрейн разрешен большинству иностранцев, в том числе и россиянам, прибывающим в страну с целью туризма. Запрет распространяется на граждан некоторых арабских стран, а также на пассажиров, которые в течение последних 14 дней были или проезжали транзитом через: Бангладеш, Доминикану, Индию, Индонезию, Ирак, Иран, Малайзию, Мексику, Мозамбик, Монголию, Мьянму, Намибию, Непал, Пакистан, Панаму, Филиппины, Южную Африку, Шри Ланку, Тунис, Уганду, Вьетнам или Зимбабве.
У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Россиянам для пересечения границы виза необходима, однако получить ее можно по прилете в аэропорту. Всем туристам необходимо установить приложение COVID-19 — BE AWARE BAHRAIN для отслеживания своего местонахождения и состояния здоровья.
По прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. От карантина освобождаются вакцинированные граждане некоторых европейский и арабских государств (России в списке нет). В течение карантина необходимо сдать повторный ПЦР-тест.
В Бахрейне действуют ограничительные меры. Запрещены собрания в общественных местах численностью более шести человек, ряд услуг оказывается только при наличии сертификата о вакцинации, введен масочный режим.
Цены на прямые рейсы по направлению Москва — Манама в августе и сентябре начинаются от 19,6 тысячи рублей за перелёт в одну сторону.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 00:23Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
 
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