https://ria.ru/20210809/pugacheva-1745045472.html

Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару

Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару - РИА Новости, 09.08.2021

Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару

София Ротару выпустила трек "Ледяные дожди". Об этом она сообщила в личном микроблоге. В комментариях к публикации российские селебрити поздравили певицу с... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:33

2021-08-09T14:33

2021-08-09T14:33

шоубиз

софия ротару

алла пугачева

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. София Ротару выпустила трек "Ледяные дожди". Об этом она сообщила в личном микроблоге. В комментариях к публикации российские селебрити поздравили певицу с выходом новой песни. Среди них и Алла Пугачева. "Сердце хочет любить и верить в твою любовь…" — представила композицию Ротару. Примадонна поставила эмодзи в виде большого пальца, поднятого вверх. Вероятно, так она показала, что песня ей понравилась. Поклонники также очень тепло встретили новый трек. "София Михайловна, песня — невероятная! Хочется слушать и слушать, трогает все струны души! Спасибо вам большое за такой подарок! Мы вас очень любим!", "Невероятно красивая песня! Спасибо,любимая София Михайловна, что радуете нас!", "София Михайловна, песня замечательная! Переслушал уже не знаю сколько раз! Спасибо вам огромное", — отреагировали пользователи. В СМИ иногда упоминалось о конфликте Пугачевой и Ротару. Якобы они уже много лет соперничают. Но певицы слухи не комментировали. Ранее София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее внучки Софии Евдокименко с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым.

https://ria.ru/20210204/rotaru-1596000572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия ротару, алла пугачева, звезды, знаменитости