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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210809/pugacheva-1745045472.html
Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару
Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару - РИА Новости, 09.08.2021
Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару
София Ротару выпустила трек "Ледяные дожди". Об этом она сообщила в личном микроблоге. В комментариях к публикации российские селебрити поздравили певицу с... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:33
2021-08-09T14:33
шоубиз
софия ротару
алла пугачева
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. София Ротару выпустила трек "Ледяные дожди". Об этом она сообщила в личном микроблоге. В комментариях к публикации российские селебрити поздравили певицу с выходом новой песни. Среди них и Алла Пугачева. "Сердце хочет любить и верить в твою любовь…" — представила композицию Ротару. Примадонна поставила эмодзи в виде большого пальца, поднятого вверх. Вероятно, так она показала, что песня ей понравилась. Поклонники также очень тепло встретили новый трек. "София Михайловна, песня — невероятная! Хочется слушать и слушать, трогает все струны души! Спасибо вам большое за такой подарок! Мы вас очень любим!", "Невероятно красивая песня! Спасибо,любимая София Михайловна, что радуете нас!", "София Михайловна, песня замечательная! Переслушал уже не знаю сколько раз! Спасибо вам огромное", — отреагировали пользователи. В СМИ иногда упоминалось о конфликте Пугачевой и Ротару. Якобы они уже много лет соперничают. Но певицы слухи не комментировали. Ранее София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее внучки Софии Евдокименко с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым.
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софия ротару, алла пугачева, звезды, знаменитости
14:33 09.08.2021
 

Алла Пугачева оценила новый трек Софии Ротару

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. София Ротару выпустила трек "Ледяные дожди". Об этом она сообщила в личном микроблоге. В комментариях к публикации российские селебрити поздравили певицу с выходом новой песни. Среди них и Алла Пугачева.
© ФотоСкрин из инстаграма Софии Ротару
Скрин из инстаграма Софии Ротару - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото
Скрин из инстаграма Софии Ротару
"Сердце хочет любить и верить в твою любовь…" — представила композицию Ротару.
Примадонна поставила эмодзи в виде большого пальца, поднятого вверх. Вероятно, так она показала, что песня ей понравилась.
Поклонники также очень тепло встретили новый трек. "София Михайловна, песня — невероятная! Хочется слушать и слушать, трогает все струны души! Спасибо вам большое за такой подарок! Мы вас очень любим!", "Невероятно красивая песня! Спасибо,
любимая София Михайловна, что радуете нас!", "София Михайловна, песня замечательная! Переслушал уже не знаю сколько раз! Спасибо вам огромное", — отреагировали пользователи.
В СМИ иногда упоминалось о конфликте Пугачевой и Ротару. Якобы они уже много лет соперничают. Но певицы слухи не комментировали.
Ранее София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее внучки Софии Евдокименко с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым.
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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ШоубизСофия РотаруАлла ПугачевазвездыЗнаменитости
 
 
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