https://ria.ru/20201230/rotaru-1591408058.html

Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера

Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера

София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:20

2020-12-30T00:20

2020-12-30T00:20

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. По словам артистки, с другом Сони она знакома. Ротару не стала уточнять, что думает об избраннике внучки, но подчеркнула, что о замужестве, по ее мнению, пока говорить рано.О романе Софии Евдокименко и Дениса Жданова стало известно в октябре, когда девушка разместила в сторис Instagram совместное видео с ним. В коротком ролике они обнимаются и мило улыбаются друг другу.По сведениям СМИ, с Денисом Ждановым внучка Ротару познакомилась в Нью-Йорке. Он является вице-президентом по маркетингу известной компании и входит в рейтинг журнала Forbes. Также сообщалось, что пара уже обдумывает детали свадьбы, которая может состояться в следующем году.До этого София встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилом, но летом с ним рассталась.

https://ria.ru/20200809/1575553530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, софия ротару