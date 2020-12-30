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Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера
Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера
София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. РИА Новости, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. По словам артистки, с другом Сони она знакома. Ротару не стала уточнять, что думает об избраннике внучки, но подчеркнула, что о замужестве, по ее мнению, пока говорить рано.О романе Софии Евдокименко и Дениса Жданова стало известно в октябре, когда девушка разместила в сторис Instagram совместное видео с ним. В коротком ролике они обнимаются и мило улыбаются друг другу.По сведениям СМИ, с Денисом Ждановым внучка Ротару познакомилась в Нью-Йорке. Он является вице-президентом по маркетингу известной компании и входит в рейтинг журнала Forbes. Также сообщалось, что пара уже обдумывает детали свадьбы, которая может состояться в следующем году.До этого София встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилом, но летом с ним рассталась.
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знаменитости, звезды, софия ротару

Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера

00:20 30.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым.
© @iamsofiaeve/Instagram, @denzhadanov/InstagramСофья Евдокименко и Денис Жданов
Софья Евдокименко и Денис Жданов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© @iamsofiaeve/Instagram, @denzhadanov/Instagram
Софья Евдокименко и Денис Жданов
По словам артистки, с другом Сони она знакома. Ротару не стала уточнять, что думает об избраннике внучки, но подчеркнула, что о замужестве, по ее мнению, пока говорить рано.

"Она еще юная. Я считаю, что еще рановато. Она должна закончить свою учебу, получить хорошее образование. В остальном, думаю, у нее все получится", — сказала Ротару.

О романе Софии Евдокименко и Дениса Жданова стало известно в октябре, когда девушка разместила в сторис Instagram совместное видео с ним. В коротком ролике они обнимаются и мило улыбаются друг другу.
По сведениям СМИ, с Денисом Ждановым внучка Ротару познакомилась в Нью-Йорке. Он является вице-президентом по маркетингу известной компании и входит в рейтинг журнала Forbes. Также сообщалось, что пара уже обдумывает детали свадьбы, которая может состояться в следующем году.
До этого София встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилом, но летом с ним рассталась.
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