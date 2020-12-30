Ротару не в восторге от планов внучки выйти замуж за миллионера
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. София Ротару рассказала, что думает об отношениях ее 19-летней внучки Софии Евдокименко с 31-летним миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым.
© @iamsofiaeve/Instagram, @denzhadanov/InstagramСофья Евдокименко и Денис Жданов
© @iamsofiaeve/Instagram, @denzhadanov/Instagram
Софья Евдокименко и Денис Жданов
По словам артистки, с другом Сони она знакома. Ротару не стала уточнять, что думает об избраннике внучки, но подчеркнула, что о замужестве, по ее мнению, пока говорить рано.
"Она еще юная. Я считаю, что еще рановато. Она должна закончить свою учебу, получить хорошее образование. В остальном, думаю, у нее все получится", — сказала Ротару.
О романе Софии Евдокименко и Дениса Жданова стало известно в октябре, когда девушка разместила в сторис Instagram совместное видео с ним. В коротком ролике они обнимаются и мило улыбаются друг другу.
По сведениям СМИ, с Денисом Ждановым внучка Ротару познакомилась в Нью-Йорке. Он является вице-президентом по маркетингу известной компании и входит в рейтинг журнала Forbes. Также сообщалось, что пара уже обдумывает детали свадьбы, которая может состояться в следующем году.
До этого София встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилом, но летом с ним рассталась.